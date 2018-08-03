Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин предложил Небензе сменить фамилию
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Эмили Ратаковски перевоплотилась в Жаклин Кеннеди для новых съек
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Лариса Долина вышла в свет в блестящей шляпе и юбке-«парашюте»
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
11:24 (мск), источник: Газета.Ру

«Страна застряла во времени»: что Россия ищет в Африке

Эксперт рассказал что происходит в ЦАР.

Источник: Reuters

После гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике внимание политиков и общественности приковано к этой стране. Как развивалось это государство и что ищет там Россия «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Бондаренко — член-корреспондент РАН, замдиректора Института Африки РАН, директор Международного центра антропологии НИУ ВШЭ, профессор РГГУ.

— Обычно про ЦАР говорят в контексте правления Бокассы и теперь, в связи с гибелью российских журналистов. Но как развивалась государственность этой республики до Бокассы и ранее?

Читайте также
Перевороты, бриллианты, бедность. Что происходит в ЦАР

— Понятие государственности не настолько точно определено в мировой науке. Ранние государственные образования начинают возникать на территории современной ЦАР в 15−16 веках, в 16−17 веках были государственные образования Багирми, Вадай, Дарфур, которые находились под сильным влиянием соседних исламских государств и в них самих в итоге был принят ислам. Европейцы очень мало знали об этих местах, о них больше знали мусульманские купцы и правители, торговавшие и воевавшие с этими государствами. Мусульманские — не только арабские, но и африканские.

Европейцы появились там только в XIX веке, колониальный раздел этих территорий происходил в 80-е — 90-е годы того столетия, когда первыми пришедшие туда французы демаркировали колониальные границы с Англией и Германией, делившими соседние территории, и таким образом было установлено колониальное правление Франции, которая создала две очень крупные территориальные колонии в Африке — Французская Западная Африка и Французская Экваториальная Африка, в одну из которых входила территория нынешней ЦАР. Собственно, большинство современных африканских франкоязычных государств входили в эти колониальные владения Франции.

ЦАР получила независимость от Франции 13 августа 1960 года и дальше происходила довольно типичная для африканских стран история. С одной стороны — большие надежды, что деколонизация сама по себе откроет перспективы для прогресса — социального, экономического, культурного. Но в итоге этого не происходит, начинается ожесточенная борьба между различными политическими кланами.
Читайте также
Российские политтехнологи изведают Африку

Кроме того, выяснилось, что Франция, колонизатор, ушла, но фактически осталась, как доминирующая сила в стране, в огромной степени влияющая на политическую ситуацию, началась характерная для Африки череда переворотов. Потом пришел к власти Бокасса, который кстати, не выпадал из орбиты Франции, и ему удалось установить свою власть на относительно длительный период, до 1979 года. Он прославился всякими жестокостями и неподтвержденными, насколько я знаю, разговорами про людоедство.

После него снова была череда гражданских войн, переворотов. В 2001—2003 годах новая гражданская война, следующая — в 2013 году, завершившаяся выборами в 2015 и 2016 годах, к власти пришел нынешний президент Фостен-Аршанж Туадера.

Гражданская война закончилась, но надо понимать, что страна является экономически одной из беднейших в мире, очень бедна даже по меркам Африки, страна вышла из гражданской войны, как это обычно бывает с огромным количеством свободного оружия и огромным числом молодых людей без образования, профессии, работы и никаких жизненных перспектив, кроме как взять это оружие и пойти грабить.

Молодых людей, которых так просто увлечь какими угодно политическими лозунгами. И надо добавить региональный контекст, заключающийся в росте терроризма в регионе, событиях в Ливии и в Мали 2011−2012 годах, постоянной напряженности и периодически вспыхивающих кровопролитных гражданских войнах в соседних Демократической Республике Конго и Южном Судане. Все это привело к тому, что страна стала одной из самых небезопасных на континенте.

— ЦАР считают «черной дырой», недогосударством на карте современной Африки, однако есть ли специфические отличия, особенности ее развития?

Страна очень богата и алмазами, и нефтью, и золотом и, что особенно сейчас важно — ураном.

—  Специфика событий, которые мы наблюдаем в ЦАР сегодня — не в каких-то их особенностях, а именно в том, что они происходят сегодня, когда, в отличие от 1970-х-1990-х годов, они в целом перестали быть характерными для Африки. В настоящее время подобных стран на континенте осталось немного — Демократическая Республика Конго, Сомали, Южный Судан. И ЦАР.

В этом смысле можно говорить, что ЦАР застряла во времени.

— Расскажите об этническом многообразии населения, как оно менялось в XX веке?

Читайте также
«Странно, но журналисты, казалось, понимали, что им говорили убийцы»

— Современный этнический состав населения сложился примерно к XIX веку, поскольку на протяжении столетий разные волны миграций приводили людей разного происхождения на территорию ЦАР. Первыми жителями были пигмеи, которые сейчас составляют долю процента населения страны. В основном населяющие ее народы относятся к языковой группе нигер-конго — банда, гбайя и другие.

С другой стороны — народы, которые не входят в первую группу, это сара (порядка 10% населения), говорящие на языке иной группы — центральносуданской (при этом надо иметь в виду, что существуют различные классификации языков Африки). Основной африканский язык, который распространен в стране, — язык санго, официальный наряду с французским, язык межнационального общения, который не является языком какого-либо этноса, а язык, образовавшийся в результате смешения языков разных народов страны.

Вопрос религиозного состава населения важен, в частности, в связи с последней гражданской войной, которая имела форму не межэтнической, а межрелигиозной войны между христианами и мусульманами.

Около 80% населения — христиане, остальные — преимущественно мусульмане, живущие в основном на севере страны.

Немалая часть мусульман была вынуждена бежать в результате гражданской войны, в которой, условно, победили христиане. Президент — христианин, два раза он приезжал в Россию, в этом году он встречался в Петербурге с Владимиром Путиным.

— Писали, что к смерти журналистов причастна мусульманская группировка «Селека». Часто ли религиозные убеждения принимают такие агрессивные формы?

Есть и гораздо более известные и крупные образования в регионе, в первую очередь скандально прославившаяся «Боко Харам», держащая в страхе всю Нигерию. ЦАР довольно малонаселена, поэтому сама по себе группировка «Селека» далеко не самая многочисленная и мощная.

— Можно ли назвать богатство природными ресурсами специфической особенностью ЦАР?

Есть такое понятие — ресурсное проклятие, которое сильно проявляется в Африке. В Анголе 35 лет шла война, во многом поддерживаемая борьбой за нефть и алмазы. «Алмазными» были жестокие гражданские войны в Либерии и Сьерра-Леоне. ЦАР очень богата природными ресурсами, но главное, что там сегодня ценится, — богатые залежи урана.

—  До последнего времени страна находилась в орбите политики Франции, которая сохраняет там военную базу и, конечно, стремится к контролю над этими ресурсами. Однако сейчас в этом регионе свои интересы пытаются утвердить и американцы, и китайцы, и, судя по событиям последнего года — Россия. Что касается добычи золота, то обычно в африканских странах существует государственная монополия на такие ресурсы, и государство сдает месторождения в концессию для их добычи иностранным компаниям.

Читайте также
Ниже Африки, выше Северной Кореи

— Могут ли частные военные компании заниматься охраной тех или иных месторождений?

— Я не специалист в этом вопросе, но могу только предположить, что такие компании, если их нанимают, то для охраны чего угодно. Россия в ЦАР до недавнего времени особо себя не проявляла. Она никогда не входила в орбиту советскую или российскую, там никогда не строили социализм, она всегда была профранцузская, или шире — прозападная страна.

Но в последний год туда направили наших советников, поставляли оружие, были визиты президента ЦАР в Россию. Как мне кажется, инициатива исходила от руководителей ЦАР.

С одной стороны, они, видимо, впечатлены российской военной операцией в Сирии, и кроме того, они явно хотят избавиться от французского доминирования.
Читайте также
Что известно о «ЧВК Вагнера»

Поэтому некоторые и считают, что за попытками дестабилизации обстановки в ЦАР после выборов 2015—2016 годов стоит Франция, ведь руководство ЦАР стремится ограничить влияние бывшей метрополии, в первую очередь, в сфере добычи природных ресурсов. И с этой точки зрения ЦАР было выгодно обратиться к России. А наша страна видимо, была рада такой возможности проявить себя в этом регионе, учитывая нынешнюю международную обстановку.

Если взглянуть на страны Африки, с которыми Россия поддерживает тесные отношения, то мы увидим, что это ЮАР, с которой мы поддерживаем связи прежде всего в рамках БРИКС, и страны, с которыми у нас есть история отношений — мы поддерживали ранее их освободительную борьбу, включали их в свою орбиту — Ангола, Намибия, Зимбабве — страны, с которыми у нас были исторически близкие отношения.

Необычность ситуации с ЦАР в том, что эта страна никогда не была в нашей орбите. Мы вовсе не должны там утверждаться в роли неоколониалистской державы, но если мы установим свое присутствие там в качестве приоритетного партнера, это будет очень интересный феномен —.впервые постсоветская Россия утверждается в африканской стране, где даже СССР никаких серьезных позиций не имел.

Если эта схема сработает, аналогичные предпосылки я вижу и для еще нескольких африканских государств, по разным причинам желающим найти политическую альтернативу Западу и при этом не хотящим попасть в чрезмерную зависимость от Китая, и это может заметно повлиять на глобальную политическую конфигурацию на африканском континенте.

Следите за развитием темы«Убийство российских журналистов в ЦАР»
 Умер актер из «Жестокого романса»
Стало известно о «раздражении» Москвы действиями новых властей Армении
Сын Трампа Эрик рассказал об угрозах его семье
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Названа опасность отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Дутерте раздавил машины класса люкс для борьбы с коррупцией
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Почему тысячам детей в Либерии дают одно и то же имя
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь