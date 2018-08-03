Опубликован список кандидатов на выборы губернатора Красноярского края

В выборах примут участие три претендента — врио губернатора Александр Усс от партии «Единая Россия», депутат Заксобрания Егор Бондаренко от ЛДПР и секретарь бюро совета реготделения «Справедливой России» Александр Лымпио.

«Он предоставил неполный пакет необходимых документов. Не представил список лиц, поставивших подписи в его поддержку. Нет сведений об иностранных счетах в иностранной валюте, нет сведений о кандидатах от него в Совфед. Вместо 298 подписей муниципальных депутатов и глав районов он представил 126 подписей. На основании этого отказано в регистрации», — цитирует «Ъ» председателя краевого избиркома Алексея Подушкина.