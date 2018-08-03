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11:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Опубликован список кандидатов на выборы губернатора Красноярского края

Краевой избирком зарегистрировал трех человек.

Источник: Reuters

Избирательная комиссия сегодня, 3 августа, определила всех кандидатов в губернаторы Красноярского края.

В выборах примут участие три претендента — врио губернатора Александр Усс от партии «Единая Россия», депутат Заксобрания Егор Бондаренко от ЛДПР и секретарь бюро совета реготделения «Справедливой России» Александр Лымпио.

В регистрации отказали депутату краевого парламента Ивану Серебрякову от партии «Патриоты России».

«Он предоставил неполный пакет необходимых документов. Не представил список лиц, поставивших подписи в его поддержку. Нет сведений об иностранных счетах в иностранной валюте, нет сведений о кандидатах от него в Совфед. Вместо 298 подписей муниципальных депутатов и глав районов он представил 126 подписей. На основании этого отказано в регистрации», — цитирует «Ъ» председателя краевого избиркома Алексея Подушкина.

Напомним, главу региона выберут 9 сентября.

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