Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Визит к пенсионерке закончился мучительной смертью коллекторов
Водителям предложили $550 за отказ от личных авто
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Эмили Ратаковски перевоплотилась в Жаклин Кеннеди для новых съек
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Лариса Долина вышла в свет в блестящей шляпе и юбке-«парашюте»
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
11:23 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко ознакомится с уборочной в Миорском районе и посетит обновленную больницу

3 августа, Миорский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится сегодня с социально-экономическим развитием Миорского района (Витебская область) и ходом уборочной кампании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Глава государства побывает в поле озимой пшеницы ОАО «Турково», где ему доложат об уборке зерновых в хозяйстве, регионе и стране в целом, выполнении государственного заказа по продаже зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении прогрессивных технологий при их заготовке.

Читайте также
Лукашенко посмеялся над фейком о его инсульте

Президент также планирует посетить Миорскую центральную районную больницу. Александра Лукашенко проинформируют о выполнении его поручений по завершению строительства и вводу в эксплуатацию нового корпуса учреждения, оказании медицинской помощи населению региона.

Изначально больница располагалась в 11 отдельно стоящих зданиях. В 1991 году был разработан проект медучреждения на 250 коек. Его возведение началось в 1992-м, однако в начале 2001 года из-за отсутствия финансирования строительные работы были прекращены.

Через десять лет конструкции здания обследовали на предмет их надежности и несущей способности, после чего откорректировали проектно-сметную документацию и возобновили работы. Объект был включен в государственную инвестиционную программу с объемом финансирования в почти Br6,4 млн. Эту сумму между собой поровну поделили республиканский и областной бюджет.

Новый корпус миорской больницы на 80 коек введен в эксплуатацию в мае этого года. Там разместились приемное, хирургическое, педиатрическое, акушерское, физиотерапевтическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, операционно-перевязочный блок, диагностические кабинеты.

Все новости региона
 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на август 2018 года
Сын Трампа Эрик рассказал об угрозах его семье
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Названа опасность отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Дутерте раздавил машины класса люкс для борьбы с коррупцией
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Почему тысячам детей в Либерии дают одно и то же имя
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь