Лукашенко ознакомится с уборочной в Миорском районе и посетит обновленную больницу
3 августа, Миорский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится сегодня с
3 августа, Миорский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится сегодня с
Глава государства побывает в поле озимой пшеницы ОАО «Турково», где ему доложат об уборке зерновых в хозяйстве, регионе и стране в целом, выполнении государственного заказа по продаже зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении прогрессивных технологий при их заготовке.
Президент также планирует посетить Миорскую центральную районную больницу. Александра Лукашенко проинформируют о выполнении его поручений по завершению строительства и вводу в эксплуатацию нового корпуса учреждения, оказании медицинской помощи населению региона.
Изначально больница располагалась в 11 отдельно стоящих зданиях. В 1991 году был разработан проект медучреждения на 250 коек. Его возведение началось в 1992-м, однако в начале 2001 года
Через десять лет конструкции здания обследовали на предмет их надежности и несущей способности, после чего откорректировали
Новый корпус миорской больницы на 80 коек введен в эксплуатацию в мае этого года. Там разместились приемное, хирургическое, педиатрическое, акушерское, физиотерапевтическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации,