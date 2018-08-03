Самый богатый чиновник Смольного уволился по собственному желанию

Источник: Аргументы и факты

Начальник отдела закупок комитета по внешним связям Петербурга Павел Шашин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает 78.ru.

Ранее Шашин занял первую строчку рейтинга богатых чиновников смольного, задекларировав доход за 2017 год в размере 120,6 млн рублей. В комитете подтвердили увольнение Павла Шашина, отметив, что с его состоянием это никак не связано.