Самый богатый чиновник Смольного уволился по собственному желанию
Павел Шашин задекларировал доход за 2017 год в размере 120,6 млн рублей.
Павел Шашин задекларировал доход за 2017 год в размере 120,6 млн рублей.
Начальник отдела закупок комитета по внешним связям Петербурга Павел Шашин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает 78.ru.
Ранее Шашин занял первую строчку рейтинга богатых чиновников смольного, задекларировав доход за 2017 год в размере 120,6 млн рублей. В комитете подтвердили увольнение Павла Шашина, отметив, что с его состоянием это никак не связано.
Сообщается, что отец теперь уже бывшего чиновника Анатолий Шашин является владельцем магазинов беспошлинной торговли в Пулково. Также он удостоен звания почетного консула Ирландии.