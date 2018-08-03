В мэрии пригрозили кандидатам в гордуму Екатеринбурга штрафами
Нередко предвыборные листовки кандидатов размещаются в неположенных местах.
Нередко предвыборные листовки кандидатов размещаются в неположенных местах.
В мэрии пригрозили штрафами кандидатам в гордуму Екатеринбурга. Поводом стали агитационные предвыборные листовки, которые развешиваются в неположенных местах, об этом сообщает в пятницу, 3 августа, «АиФ-Урал».
Городские власти недовольны тем, как кандидаты в гордуму призывают екатеринбуржцев голосовать за них. Предвыборные агитационные листовки появляются на стенах зданий, в некоторых случаях завешиваются и недавно отремонтированные фасады. Этим же, кстати, недовольны и местные жители. Так, жительница города Татьяна обратила на это внимание в группе «Инцидент Екатеринбург» в «Вконтакте».
«На фасаде месяц назад отреставрированного дома наклеили листовки. Видимо,
«Очевидно, в ажиотаже предвыборной гонки представители ряда партий забыли о правилах благоустройства, действующих на территории Екатеринбурга», — отмечают в