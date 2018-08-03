В мэрии пригрозили кандидатам в гордуму Екатеринбурга штрафами

В мэрии пригрозили штрафами кандидатам в гордуму Екатеринбурга. Поводом стали агитационные предвыборные листовки, которые развешиваются в неположенных местах, об этом сообщает в пятницу, 3 августа, «АиФ-Урал».

Городские власти недовольны тем, как кандидаты в гордуму призывают екатеринбуржцев голосовать за них. Предвыборные агитационные листовки появляются на стенах зданий, в некоторых случаях завешиваются и недавно отремонтированные фасады. Этим же, кстати, недовольны и местные жители. Так, жительница города Татьяна обратила на это внимание в группе «Инцидент Екатеринбург» в «Вконтакте».

«На фасаде месяц назад отреставрированного дома наклеили листовки. Видимо, по-другому в народ никак не выйти», — подписала она свой пост, прикрепив к нему фотографии стены дома на улице Заводская, 32/1. Вместе с тем специалисты управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга отмечают, что даже на фасадах тех зданий, которые не были недавно отремонтированы, клей и бумага оставляют грязные следы. «Мы часто сталкиваемся с неправомерным размещением частных объявлений. Удивляет, что таким образом проявили себя серьезные политические организации», — прокомментировали УЖКХ.