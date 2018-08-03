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12:57 (мск), источник: dostup1.ru

Новый конкурс по выбору главы Миасса состоится 26 сентября

Заявки от претендентов начнут принимать 6 августа.

Заседание конкурсной комиссии по выбору нового главы Миасса (Челябинская область) состоится 26 сентября — такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии 3 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заявки от претендентов начнут принимать 6 августа. В течение 15 дней конкурсная комиссия будет собирать документы, еще месяц уйдет на их изучение.

Напомним, предыдущий конкурс не состоялся. В финальный этап конкурса 5 июля вышли экс-директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и руководитель комитета по делам молодежи администрации Миасса Данила Михеев. После подсчета оказалось, что за Лобко отдано девять голосов, за Михеева — два, 12 бюллетеней признаны недействительными.

Должность стала вакантной после ухода Геннадия Васькова в отставку 15 мая. В отношении экс-главы города было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при покупке здания для детского сада.

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