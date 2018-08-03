Новый конкурс по выбору главы Миасса состоится 26 сентября
Заявки от претендентов начнут принимать 6 августа.
Заявки от претендентов начнут принимать 6 августа.
Заседание конкурсной комиссии по выбору нового главы Миасса (Челябинская область) состоится 26 сентября — такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии 3 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Заявки от претендентов начнут принимать 6 августа. В течение 15 дней конкурсная комиссия будет собирать документы, еще месяц уйдет на их изучение.
Напомним, предыдущий конкурс не состоялся. В финальный этап конкурса 5 июля вышли
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