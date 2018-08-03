Симферополь и Омск подписали соглашение о сотрудничестве

Руководство городов уверено, что после подписания соглашения взаимовыгодное сотрудничество будет развиваться на качественно новом уровне. Так, в ходе визита Игоря Лукашева в Омск уже достигнута договорённость о том, что в сентябре в столице Крыма будет организована омская торгово-экономическая миссия. В мероприятии примут участие ведущие сибирские промышленные предприятия и представители малого и среднего бизнеса.

Перспективы для сотрудничества у Симферополя и Омска прекрасные. Сибирь и Крым в плане климата разноплановые регионы, но противоположности притягиваются. Приглашаем бизнесменов, готовых инвестировать в реализацию новых проектов, внедрение современных технологий и создание рабочих мест. И. Лукашев

До конца текущего года будет подготовлен план конкретных мероприятий по реализации подписанного документа. Разрабатываться он будет с учётом уже принятой Стратегии развития крымской столицы до 2030 года, а также аналогичного документа стратегического планирования, который формируется в Омске.