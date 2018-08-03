«Ломали в спешке»: депутат просит полицию разобраться в варварском сносе первого звукового кинотеатра Новосибирска

В Новосибирске тяжелая техника незаконно прошлась по культурному памятнику — старейшему кинотеатру «Металлист». Объект конструктивизма попытались разрушить, не смотря на его архитектурную ценность. Позже выяснилось: разрушение «Металлиста» было незаконным. За день до сноса, 1 августа, кинотеатр официально был зачислен в список объектов культурного наследия Новосибирской области. Но кто теперь ответит за разрушенные стены? Депутат горсовета Дмитрий Прибаловец просит разобраться с этим вопросом и полицию и прокуратуру. Туда он написал заявление.

— Поразительная ситуация происходит сейчас в Новосибирске. Несмотря на то, что Управление по охране культнаследия Новосибирской области присвоило кинотеатру «Металлист» 1 августа статус выявленного объекта культурного наследия, 2 августа собственник начал его ломать. Что является прямым нарушением действующего законодательства, — считает Прибаловец. — Ломать в спешке, как говорят не обеспечив необходимых строительных норм и норм безопасности (скажем, в непосредственной близости от работ находится детская площадка).