Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Сухие законыКак местные власти не дают россиянам пить
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Джигарханян появился в театре в удручающем состоянии - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14:17 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев встретился с главой Федерации бокса РФ Умаром Кремлевым

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Екатеринбурге с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

В рабочем визите также принял участие и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Отметим, что Екатеринбург может стать одним из городов, в котором пройдет четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Как раз с этим и связан визит главы Федерации бокса в уральскую столицу — в ходе встречи он осмотрел инфраструктуру Академии единоборств РМК.

Евгений Куйвашев и Умар Кремлев осмотрели тренажерный зал, зоны бокса, кроссфита, силового экстрима, греко-римской борьбы, дзюдо и каратэ. Также генеральный секретарь федерации получил возможность ознакомиться с инфраструктурой для занятий кикбоксингом, тайским боксом, джиу-джитсу и грэпплингом.

В завершении встречи участники посетили «Арену РМК», где будут проходить соревнования, мастер-классы и взвешивания. Умар Кремлев признался, что впечатлен уровнем организации процесса подготовки спортсменов.

«В Москве такого даже не увидишь!» — отметил он.

Отметим, первый сезон Всемирной боксерской суперсерии прошел в первом тяжелом весе, в финале которого на ринг вышли россиянин Мурат Гассиев и украинский спортсмен Александр Усик. Во втором турнире WBSS примут участие 16 боксеров, в том числе, и два российских спортсмена.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе РМК, уже к 6 августа должно решиться, примет ли город часть мероприятий в рамках одной четвертой WBSS.

Все новости региона
Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов
МИД объяснил поставки оружия из России в ЦАР
Как выглядит самое большое соленое озеро в Европе
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
Названа опасность отказа от алкоголя
На Луну за 24 часа упали два метеорита
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь