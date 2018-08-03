Куйвашев встретился с главой Федерации бокса РФ Умаром Кремлевым
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Екатеринбурге с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Екатеринбурге с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.
В рабочем визите также принял участие и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, сообщили Накануне.RU в
Отметим, что Екатеринбург может стать одним из городов, в котором пройдет четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Как раз с этим и связан визит главы Федерации бокса в уральскую столицу — в ходе встречи он осмотрел инфраструктуру Академии единоборств РМК.
В завершении встречи участники посетили «Арену РМК», где будут проходить соревнования,
«В Москве такого даже не увидишь!» — отметил он.
Отметим, первый сезон Всемирной боксерской суперсерии прошел в первом тяжелом весе, в финале которого на ринг вышли россиянин Мурат Гассиев и украинский спортсмен Александр Усик. Во втором турнире WBSS примут участие 16 боксеров, в том числе, и два российских спортсмена.
Как пояснили Накануне.RU в