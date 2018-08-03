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19:00 (мск), источник: БЕЛТА

В Миорах планируют построить медцентр с немецкими инвестициями и технологиями

3 августа, Миоры /Корр. БЕЛТА/. В Миорах собираются построить межрайонный медицинский центр с немецкими инвестициями и технологиями. Речь об этом шла во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко Миорской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

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В медучреждении Александр Лукашенко встретился с белорусским бизнесменом Алексеем Коваленком, благодаря которому в городе начали возводить уникальный промышленный объект с привлечением немецких инвестиций и по немецким технологиям — Миорский металлопрокатный завод.

Предприниматель предложил Президенту построить в Миорах подобным образом еще один объект, но только уже в социальной сфере — высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам.

Он будет создан для оказания экстренной и плановой специализированной помощи населению близлежащих районов и экспорта медицинских услуг иностранным гражданам. Ожидается, что медицинский центр будет функционировать по принципам государственно-частного партнерства. Его строительство приобретает особую актуальность в связи с запуском в Миорах в ближайшие годы нового завода, который привлечет в город дополнительные трудовые ресурсы.

«Из бюджета на строительство ничего не нужно, все построится иностранным партнером, управление будет иностранное. Таких нет ни у нас, ни в России, ни в Казахстане», — отметил Алексей Коваленок.

Александр Лукашенко ответил, что изучил этот проект. «Если мы будем у тебя лечить людей, которые не могут заплатить, мы за них будем платить», — сказал Президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что цены должны быть взвешенными.

Если мы будем видеть, что нам это предложат для того, чтобы заработать большие деньги (не думаю, что это так), мы откажемся от услуг, потому что у нас хватает, где лечить людей.
Александр Лукашенко

Проектировщиком и поставщиком оборудования, если решение о строительстве медцентра будет принято, должна стать немецкая компания KBV GmbH & Co. KG с более чем 40-летним опытом работы в сфере здравоохранения. Планируется, что инвестиции составят почти 77 млн евро.

Во время посещения Миорской центральной районной больницы глава государства посетил рентген-кабинет, родильное и детские отделения. Там он пообщался с молодыми мамами и вручил им подарки.

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Александр Лукашенко

По словам министра здравоохранения Валерия Малашко, больница в Миорах стала своего рода стандартом на первом уровне оказания медицинской помощи. Он также проинформировал о развитии системы здравоохранения в стране в целом.

«В этом году мы с областными исполнительными комитетами внимательно отработали социальный стандарт по внедрению института врача общей практики, который себя очень хорошо зарекомендовал на селе. Сегодня мы его привносим на уровень районов», — сказал министр.

Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на оказание помощи пожилым людям, особенно одиноким.

«Надо убеждать этих людей, которые одиноки, которым трудно, чтобы они хотя бы перезимовали в этой больнице. Ничего тут зазорного нет. Это старики, и мы должны их досмотреть», — подчеркнул он.

Новый корпус районной больницы в Миорах на 80 коек введен в эксплуатацию в мае этого года. Там разместились приемное, хирургическое, педиатрическое, акушерское, физиотерапевтическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, операционно-перевязочный блок, диагностические кабинеты.

Оснащение отделений современным оборудованием позволило оказывать в больнице многопрофильную медпомощь на качественно новом уровне, освоить и внедрить новые методики обследования и лечения, расширить диапазон оперативных вмешательств, в том числе эндоскопических и малотравматичных.

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