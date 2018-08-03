МИД РФ объяснил поставки оружия из России в ЦАР и присутствие там инструкторов-россиян

Источник: AP 2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу вновь подчеркнула, что «российские специалисты командированы в эту страну на совершенно законном основании — по просьбе президента этого государства для оказания содействия в подготовке центральноафриканских военнослужащих».

Основной задачей россиян является обучение местных военных навыкам обращения с вооружением и техническими средствами, поставленными в ЦАР министерством обороны РФ на безвозмездной основе в конце января — начале февраля этого года. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Она также отметила, что «данная поставка была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права: в установленном порядке было получено разрешение комитета СБ ООН».

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«Приемка, транспортировка, обеспечение безопасности и размещение российского вооружения на складах Банги осуществлялось во взаимодействии с миссией ООН по стабилизации в ЦАР и при участии наблюдателей от европейской военно-тренировочной миссии и Службы ООН по вопросам разминирования», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова уточнила, что сейчас в ЦАР работают 175 российских инструкторов — пять военных и 170 гражданских.

«Российское вооружение и инструкторы были направлены в ЦАР в период острой фазы военно-политического кризиса для оказания содействия местным властям в решении неотложных задач реформирования сектора безопасности и повышения боеспособности ее военнослужащих», — сказала она.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что «российские специалисты не принимают какого-либо участия в боевых действиях на территории ЦАР, круг их обязанностей ограничивается только подготовкой военнослужащих».

Захарова сообщила, что сейчас актуализируется договорная база сотрудничества России и ЦАР в военной сфере, готовится проект соответствующего соглашения.