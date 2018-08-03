СБУ борется с «антиукраинской деятельностью» в соцсетях

Источник: Reuters

По данным ведомства, 11 человек в пяти областях Украины были администраторами антиукраинских сообществ в «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций “Л/ДНР”. За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков по месту жительства этих администраторов правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами «размещения антиукраинских материалов».