СБУ борется с «антиукраинской деятельностью» в соцсетях

По данным ведомства, 11 человек в пяти областях Украины были администраторами антиукраинских сообществ в «Вконтакте» и «Одноклассники».
«Размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций “Л/ДНР”. За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
Как отмечается, во время обысков по месту жительства этих администраторов правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами «размещения антиукраинских материалов».
Правоохранители квалифицировали действия администраторов по статьям «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «создание террористической группы или террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 10, до 3 и до 15 лет лишения свободы соответственно.
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