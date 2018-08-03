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14:35 (мск), источник: РИА Новости

СБУ борется с «антиукраинской деятельностью» в соцсетях

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины в июле пресекла работу 11 администраторов групп в соцсетях, которые размещали в интернете материалы с призывами к изменению границ страны, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

По данным ведомства, 11 человек в пяти областях Украины были администраторами антиукраинских сообществ в «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций “Л/ДНР”. За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время обысков по месту жительства этих администраторов правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами «размещения антиукраинских материалов».

Правоохранители квалифицировали действия администраторов по статьям «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «создание террористической группы или террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 10, до 3 и до 15 лет лишения свободы соответственно.

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