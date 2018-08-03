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16:05 (мск), источник: РИА Новости

Захарова назвала дело Бутиной в США сфабрикованным

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Дело, заведенное США в отношении россиянки Марии Бутиной, сфабриковано и обусловлено политическими внутриамериканскими разборками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: AFP 2018

«Мы настаиваем на невиновности Марии Бутиной. Обвинения в ее адрес лишены здравого смысла, в качестве мнимых доказательств используется ее личная переписка в соцсетях, оттуда выдергиваются отрывочные фразы, которым пытаются придать искаженный смысл. Очевидно, что никаких преступлений россиянка не совершала, а дело в отношении нее просто сфабриковано и обусловлено исключительно яростными политическим разборками внутри Соединенных Штатов и стремлением бросить тень на нашу страну», — заявила Захарова на брифинге в пятницу.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».

Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.

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