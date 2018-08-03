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18:02 (мск), источник: Zakon.kz

Мечети, расположенные менее 300 м от школ, не будут сносить — МОР РК

В ведомстве опровергли ложную информацию.

Источник: Zakon.kz

Комитет общественного согласия Министерства общественного развития сообщает, что размещенная 2 августа в СМИ информация о том, что в Казахстане будут сноситься мечети, расположенные вблизи общеобразовательных учреждений, не соответствует действительности.

Об этом Zakon.kz сообщил и.о. заместителя председателя Комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК Балгабек Мырзаев.

По его словам, в целом по стране отсутствуют правила сноса мечетей, расположенных менее 300 метров от школ, и не принят новый регламент строительства культовых сооружений (зданий).

В данном вопросе возникло недопонимание. Информация, размещенная в СМИ, не соответствует нормам действующего законодательства и была подана в искаженном виде.

В соответствии с пунктом 7 приказа Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан «Об утверждении Инструкции по определению расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения, а также помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений)», утвержденного 7 июня 2017 года № 89, указано, что это относится только к «помещениям для проведения религиозных мероприятий, расположенным не менее чем в 300 метрах от территории и зданий (в случае отсутствия прилегающей к ним территории), указанных в подпункте 3) пункта 5 настоящей Инструкции, за исключением железнодорожных и автовокзалов, аэропортов и портов».

Это касается в первую очередь помещений для проведения религиозных мероприятий, расположенных внутри торговых центров, аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов.

Оно не распространяется на мечети и другие культовые сооружения (здания), расположенные на ее территории. Это регулируется другими нормами.

Строительство культовых зданий (сооружений) регулируется в рамках стандарта государственной услуги «Выдача решения о перепрофилировании (изменении функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения)», принятого 23 апреля 2015 года № 147 приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере религиозной деятельности», где не указаны также требования касательно 300 метров.

Перечень необходимых документов, требуемых по вышеуказанному стандарту:

  • заявление по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту оказания государственной услуги;
  • для физических лиц — копия документа, удостоверяющего личность, или для юридических лиц — с обязательным предъявлением оригинала документов в целях сверки, копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) религиозного объединения;
  • обоснование в произвольной форме, подписанное руководителем зарегистрированного религиозного объединения, о строительстве культового сооружения (название здания (сооружения) и назначение здания религиозного объединения, число людей, нуждающихся в удовлетворении религиозных потребностях, и кандидатур священнослужителей, осуществляющих свою деятельность в культовом сооружении, проживающих в определенном административном районе (село, поселок, сельский округ, город, район);
  • копию решения собрания местного сообщества (предоставляется при наличии вблизи культового здания (сооружения) и прилегающей к нему территории (в том числе, границы сервитута, проходящей автомобильной дороги) при наличии жилых домов) о согласии на строительство храма в районе.

При этом, договор о расположении на расстоянии не менее 300 метров от магазинов, продающих предметы религиозного назначения, и проведении за пределами культовых зданий (например, мечетей) религиозных мероприятий, применяется только к установленным местам.

В ведомстве заверили: нет оснований для волнений, что мечети или другие религиозные сооружения будут сноситься.

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