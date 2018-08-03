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16:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов разъяснил условия устава города о подарках для чиновниках

Нижний Новгород. 3 августа. НТА-Приволжье — Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов разъяснил условия устава города о подарках для чиновниках.

Как пояснил Владимир Панов журналистам, некоторые СМИ опубликовали информацию о том, городская Дума официально разрешила муниципальным служащим принимать подарки до 40 тыс. рублей. Эту информацию СМИ взяли, якобы из документов, размещенных на официальном портале города.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что опубликовавшую такую информацию СМИ неправильно интерпретировали размещенный на городском портале документ. Дело в том, что полученные чиновником подарки регулируются федеральным законодательством, и если такое случается, то подарок дороже 3 тыс. рублей, которые получают госслужащие в ходе мероприятий, связанных с исполнением их должностных обязанностей, являются государственной или муниципальной собственностью.

Постановление, которое опубликовано на сайте мэрии, определяет, что подарки дороже 40 тыс. рублей включаются в реестр муниципальной казны, а стоимостью менее 40 тыс. но дороже 3 тыс. рублей — числятся на бухгалтерском учете.

Глава города добавил, что внесение изменений в устав обусловлено необходимостью упростить форму бухучета и является внутренним управленческим решением.

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