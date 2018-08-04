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07:42 (мск), источник: ТАСС

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

Президент США хочет оградиться от соседа стеной за $25 млрд. Первые участки уже возводятся.

Источник: Reuters

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Президент США убежден, что оградительное сооружение должно защищать американцев от наркоторговцев и «плохих парней», а заплатит за проект мексиканское правительство. Однако на первых порах создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков. ТАСС объясняет, какая судьба уготована ключевому проекту Трампа, и что он собой представляет.

Источник: Bloomberg
Источник: Associated Press

Стена раздора

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В январе 2017 года президент США, как и обещал, распорядился начать строительство защитной стены. По замыслу президента, она протянется на 1000 миль (1609 км) границы, тем самым закрыв бреши, которые остались после аналогичного проекта Джорджа Буша — младшего.

Всего же граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 километров и проходит по самым разнообразным ландшафтам, в том числе через неприступные скалы и реки, которые планируется использовать как естественные преграды.

Помимо сложных строительных работ, план Трампа подразумевает геодезию, выкуп земель, строительство подъездных дорог и прочей инфраструктуры. Стену также придется укреплять патрулями, сенсорами и другими средствами наблюдения.

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Решение о строительстве заграждений осудили не только власти Мексики, которые поспешили заявить, что ни за какую стену они платить не собираются. Либеральные медиа в США также разнесли в пух и прах план Трампа, а в штабе Демократической партии указали, что строительство стены противоречит американским ценностям.

Против стены на границе выступили экологи, по мнению которых, заборы наносят вред окружающей среде, разрушая растительность и мешая естественной миграции животных. У проекта есть и юридические подводные камни: договор между Мексикой и США от 1889 года запрещает любое препятствование свободному течению реки Рио-Гранде, по которой проходит граница.

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Стену придется строить в отдалении от меняющегося русла реки, и, соответственно, достаточно далеко от фактической границы. В результате некоторые американцы, живущие на границе, рискуют оказаться на «нейтральной территории» за пределами забора.

Что будет представлять собой «стена Трампа», пока сказать сложно: будет ли это реальная стена или система различных конструкций, снабженных датчиками безопасности. Если Трамп захочет сделать стену бетонной (по аналогии с Берлинской), ему понадобится 339 млн кубических футов цемента — это в три раза больше, чем ушло на знаменитую плотину Гувера. Не внесли ясности и его недавние комментарии о том, что часть стены должна быть прозрачной, — по мнению президента, это необходимо для более эффективного отлова наркоторговцев.

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