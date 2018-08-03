Кудрин намерен расширить антикоррупционные полномочия Счетной палаты

Источник: РИА "Новости"

«Это не исключено, после проведения анализа. Но я думаю, что это не раньше чем через полгода-год. Я затрагивал эту тему и с Государственной Думой, и с президентом, о том, чтобы расширять компетенции», — сказал господин Кудрин, по мнению которого Счетная палата могла бы внести значительный вклад в усиление борьбы с коррупцией.

Раз уж мы работаем в этой сфере, копаем, то можем в этой сфере объединить усилия, дополнительные взять компетенции, которые позволят дополнить нынешний контроль и избежать рисков. Мы будем способствовать совершенствованию антикоррупционного законодательства. Мы хотим стать одним из центров компетенций в стране по антикоррупционной деятельности. Алексей Кудрин председатель Счетной палаты

По словам Алексея Кудрина, его ведомство занимается изучением мер по борьбе с незаконным обогащением, в том числе, благодаря своим уникальным полномочиям по доступу к закрытым данным организаций путем непосредственного доступа к их информационным системам. Председатель Счетной палаты добавил, что его ведомство занимается разработкой предложений по усовершенствованию работы государственных органов. По его совам, конечным итогов должно стать осуществление постоянного дистанционного контроля, что снизит возможности для коррупции.

«Документы, которые мы разрабатываем, те шаги, которые предпринимаем, должны уменьшать возможность коррупции. То есть в конечном счете у нас коррупционеров должно выявляться меньше, (потому.— “Ъ”), что их стало меньше, — рассказал он.— Поэтому мы будем разрабатывать методы и модели, чтобы в конечном счете меньше было этих лазеек коррупционных».