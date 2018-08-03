Премьер Молдовы рассказал, как победить коррупцию в стране

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Глава молдавского правительства Павел Филип рассказал о том, как победить коррупцию в стране. Причем план главы молдавского кабмина довольно простой.

«У нас будут успехи и результаты в борьбе с коррупцией, только когда будут предприняты общие усилия всех сторон — правительства, местной публичной администрации, гражданского общества и бизнес-среды», — заявил Филип в пятницу на заседании группы по наблюдению за внедрением Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017−2020 годы.

По его словам, внедрение этой стратегии направлено на ликвидацию коррупции. Исходя из этого за последние два года в Молдове принято комплексное законодательство в части предупреждения случаев коррупции и борьбы с ними. В стране работают независимые структуры: Национальный антикоррупционный центр, Центр по неподкупности, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, а также Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

«Эффективность работы этих ведомств, а также реализация правовых норм — это наши общие усилия, наша воля. Мы можем достигнуть результатов, только когда все стороны будут вовлечены — одно ведомство самостоятельно не может ничего поменять», — добавил Филип.