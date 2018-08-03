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20:29 (мск), источник: Kazinform

Начальник местной полицейской службы Алматы освобожден от занимаемой должности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Начальник местной полицейской службы Алматы, подполковник полиции Жасулан Байкенов освобожден от занимаемой должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Подполковник полиции Байкенов освобожден с занимаемой должности согласно поданному рапорту», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД Алматы.

Ж. Байкенов начал службу в органах внутренних дел в 2004-ом году с должности помощника участкового инспектора полиции Алмалинского РУВД. В период с 2007-го года он возглавлял подразделения общественной безопасности в разных районных управлениях внутренних дел, был заместителем начальника УВД, Метрополитене и УВД Турксибского района города Алматы, Управления административной полиции ДВД города Алматы. С января 2016 года руководил местной полицейской службой Алматы.

«В обязанности начальника МПС входит обеспечение охраны общественного порядка, контроль за профилактикой правонарушений в общественных местах и внутридворовых территориях, курирование работы участковых инспекторов, а также инспекторов ювенальной полиции и полка дорожно-патрульной полиции», — отмечается в релизе.

Кроме того, сообщается, что ранее за упущения в работе освобожден от занимаемой должности начальник МПС УВД Алмалинского района, капитан полиции Серик Кумабеков, который возглавлял подразделение с апреля 2017 года.

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