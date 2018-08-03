Начальник местной полицейской службы Алматы освобожден от занимаемой должности

Ж. Байкенов начал службу в органах внутренних дел в 2004-ом году с должности помощника участкового инспектора полиции Алмалинского РУВД. В период с 2007-го года он возглавлял подразделения общественной безопасности в разных районных управлениях внутренних дел, был заместителем начальника УВД, Метрополитене и УВД Турксибского района города Алматы, Управления административной полиции ДВД города Алматы. С января 2016 года руководил местной полицейской службой Алматы.