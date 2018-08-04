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00:32 (мск), источник: ТАСС

Сенаторы США хотят ограничить право России в Интерполе на объявление в розыск

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/ — По их мнению, Москва злоупотребляет этой возможностью.

Источник: AFP 2018

Американские сенаторы считают необходимым ограничить право России на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе (объявление в международный розыск лиц) из-за того, что Москва якобы злоупотребляет этой возможностью. Соответствующее положение содержится в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, который был предоставлен ТАСС в пятницу источником в аппарате Конгресса США.

С точки зрения сенаторов, «Российская Федерация злоупотребляла механизмом “красных уведомлений” Интерпола с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов».

«Генпрокурору в координации с министром внутренней безопасности следует использовать влияние Соединенных Штатов в Интерполе для ограничения и пресечения злоупотребления правительством РФ механизмами Интерпола, включая временный запрет на использование правительством Российской Федерации механизма «красных уведомлений», — отмечается в законопроекте.

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Кроме того, сенаторы убеждены, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов, и таким лицам не должно быть отказано в получении политического убежища.

Для противостояния РФ

Американские сенаторы считают необходимым для Соединенных Штатов более активно работать со странами Европы и Евразии для защиты от приписываемой России злонамеренной деятельности и противостоянию РФ в целом.

В ответ на якобы имеющие место со стороны России разведоперации, кибератаки и кампании по оказанию влияния на внутриполитические процессы сенаторы предлагают «правительствам [стран] Европы и Евразии удвоить свои усилия для повышения устойчивости своих политических институтов, систем и гражданского общества».

«Правительство Соединенных Штатов должно продолжать работать с [Евросоюзом и НАТО] и укреплять эти институты, в том числе Европейский союз как партнера по противостоянию агрессии со стороны правительства РФ», — говорится в тексте.

Такое взаимодействие предполагается осуществлять путем «координации программ помощи, оказания поддержки в развитии и других действий по противостоянию злонамеренному влиянию России».

Конкретики в данном контексте не приводится, однако также указывается, что правительству США следует работать и с каждой отдельно взятой европейский страной.

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О законопроекте

В четверг американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Автором является сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью- Гэмпшир). Они характеризуют свою инициативу как «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».

Документ направлен в первую очередь на «введение обязательных санкций в рамках CAATSA, а также на применение дополнительных» ограничительных мер в отношении России.

CAATSA — это закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР. Нормативно-правовой акт существенно ограничил возможности главы государства отменять или смягчать такие санкции без согласия законодательной ветви власти.

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