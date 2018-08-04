Сенаторы США хотят ограничить право России в Интерполе на объявление в розыск
ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/ — По их мнению, Москва злоупотребляет этой возможностью.
ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/ — По их мнению, Москва злоупотребляет этой возможностью.
Американские сенаторы считают необходимым ограничить право России на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе (объявление в международный розыск лиц)
«Генпрокурору в координации с министром внутренней безопасности следует использовать влияние Соединенных Штатов в Интерполе для ограничения и пресечения злоупотребления правительством РФ механизмами Интерпола, включая временный запрет на использование правительством Российской Федерации механизма «красных уведомлений», — отмечается в законопроекте.
Кроме того, сенаторы убеждены, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов, и таким лицам не должно быть отказано в получении политического убежища.
Американские сенаторы считают необходимым для Соединенных Штатов более активно работать со странами Европы и Евразии для защиты от приписываемой России злонамеренной деятельности и противостоянию РФ в целом.
В ответ на якобы имеющие место со стороны России разведоперации, кибератаки и кампании по оказанию влияния на внутриполитические процессы сенаторы предлагают «правительствам [стран] Европы и Евразии удвоить свои усилия для повышения устойчивости своих политических институтов, систем и гражданского общества».
Такое взаимодействие предполагается осуществлять путем «координации программ помощи, оказания поддержки в развитии и других действий по противостоянию злонамеренному влиянию России».
Конкретики в данном контексте не приводится, однако также указывается, что правительству США следует работать и с каждой отдельно взятой европейский страной.
В четверг американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Автором является
CAATSA — это закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР.