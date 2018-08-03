МИД прокомментировал введение санкций против российского банка

США в пятницу в рамках мер в отношении КНДР ввели санкции против банка «Агросоюз». Минфин США объяснил их нарушением санкционного режима по КНДР и «длительными отношениями» банка с Северной Кореей.
В комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИД, эти санкции названы 54-м «накатом» США с 2011 года.
Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность.
Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел РФ
По словам Рябкова, эти же слова относятся к ряду появившихся в последние дни в США законопроектов, призывающих нарастить санкции против России. Их авторы «ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире», считает дипломат.
«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые “показательные выступления” сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», — заявил замглавы МИД.
Группа американских сенаторов в четверг внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против нового российского госдолга и российских политиков и бизнесменов.
В минфине США подчеркнули, что после внесения банка в санкционный список все его счета и собственность в США будут заблокированы. Банк «Агросоюз», согласно данным РИА Рейтинг, занимал на 1 июля 202-е место среди российских банков по размеру активов (11,4 миллиарда рублей). Единственный владелец банка — Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ России информация, датированная 21 мая 2018 года. «Агросоюз» зарегистрирован в Москве.