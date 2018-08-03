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3 августа, источник: Sputnik.md

Шок: в одном молдавском селе появилось сразу 12 примаров

В одном из сел Флорештского района с успехом реализуется социальный проект при участии местных властей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. «Село с 12 примарами» — так назван проект, претворяемый в жизнь в селе Бэхринешть Флорештского района.

Эта инициатива местного примара Феодосии Бунеску направлена на улучшение общения и взаимодействия между местными жителями и властями села. Глава населенного пункта предполагает, что таким образом предложения селян по улучшению жизни на их малой родине будут эффективнее реализовываться.

«Село поделено на 12 секторов, во главе каждого из них поставлено ответственное лицо — “примар"-доброволец”. Ротация на этих местах будет происходить раз в год. Все проблемы будут решаться в интересах жителей», — рассказала Бунеску корреспонденту Sputnik.

По ее словам, в первую очередь, предстоит решить вопрос с обеспечением всех жителей села водопроводом и канализацией. С этой целью Бэхринешть присоединилось к швейцарскому проекту «ApăSan», который реализуется в Сорокском и Флорештском районах. В селе проложат водопровод длиной 27 километров, стоимость которого — 10 миллионов леев. Из этой суммы более 8,2 миллиона леев предоставит правительство Швейцарии и Минсельхоз, регионального развития и окружающей среды. Еще 1,2 миллиона леев собрали селяне и другие жители страны. Водопровод сдадут в эксплуатацию осенью 2018 года. Акведук обеспечит 500 домохозяйств.

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