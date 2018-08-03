Шок: в одном молдавском селе появилось сразу 12 примаров

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. «Село с 12 примарами» — так назван проект, претворяемый в жизнь в селе Бэхринешть Флорештского района.

Эта инициатива местного примара Феодосии Бунеску направлена на улучшение общения и взаимодействия между местными жителями и властями села. Глава населенного пункта предполагает, что таким образом предложения селян по улучшению жизни на их малой родине будут эффективнее реализовываться.

«Село поделено на 12 секторов, во главе каждого из них поставлено ответственное лицо — “примар"-доброволец”. Ротация на этих местах будет происходить раз в год. Все проблемы будут решаться в интересах жителей», — рассказала Бунеску корреспонденту Sputnik.