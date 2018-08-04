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01:51 (мск), источник: Интерфакс

Постпред США при ООН обвинила Россию в нарушении резолюций по Северной Корее

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Никки Хейли утверждает, что Россия выдала гражданам КНДР тысячи разрешений на работу.

Источник: AP 2018

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в пятницу, что Россия выдала разрешения на работу на своей территории нескольким тысячам граждан КНДР и тем самым нарушила санкционные резолюции СБ ООН по КНДР.

Заслуживающие доверия сообщения о России, нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН относительно (ограничений — ИФ) на работу северокорейцев за границей, вызывают беспокойство.
Никки Хейли
Постпред США при ООН
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«Слова дешево стоят: Россия не может поддерживать санкции лишь словами в Совете Безопасности, только чтобы нарушать их своими действиями», — отмечается в заявлении.

При этом она напомнила, что санкции против Пхеньяна не будут отменены вплоть до полной денуклеаризации КНДР.

Принятая в конце 2017 года резолюция СБ ООН предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года.

Ранее американское газета The Wall Street Journal сообщила, что российские власти после принятия этой резолюции якобы позволили тысячам северокорейцев въехать в Россию на заработки.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МВД России выдает разрешения на работу гражданам КНДР, контракт с которыми был заключен до момента вступления в силу резолюции СБ ООН.

«Говоря о северокорейских рабочих важно понимать смысл пункта 17 резолюции СБ ООН по этому вопросу. Согласно указанному пункту резолюции ни одно государство-член ООН не должно предоставлять разрешения на работу гражданам КНДР на территории под своей юрисдикцией. Однако это положение не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которую были оформлены до принятия настоящей резолюции, а оно имело место 11 сентября 2017 года», — сказала она на брифинге в пятницу.

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