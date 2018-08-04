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19:02 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Какую игру ведет Трамп с проектом «арабского НАТО»?

США, вероятно, работают над проектом альянса нескольких дружественных им ближневосточных стран для противодействия военному экспансионизму Ирана и терроризму.

Источник: AP 2018

«Атлантико»: США, вероятно, работают над проектом альянса нескольких дружественных им ближневосточных стран для противодействия военному экспансионизму Ирана и терроризму. Он может включать в себя Египет, Иорданию, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ и Катар. В этой перспективе Пентагон готовит саммит, который должен пройти 12 и 13 октября этого года. Но есть ли у такого альянса шансы на успех? Что может поставить проект под угрозу?

Жан-Сильвестр Монгренье: Хотя все эти страны являются арабскими и суннитскими, речь идет об очень разнородной группе. Иордания тесно связана со странами Персидского залива и в частности получает помощь от Саудовской Аравии и ОАЭ. Кстати говоря, именно король Иордании первым заговорил в 2004 году о «шиитском полумесяце» и привлек внимание к иранской угрозе. Египет сложно заподозрить в особой любви к Ирану, но эта страна находится на стыке Африки и Ближнего Востока: ее дипломатия обращена одновременно в сторону Магриба (ситуация в Ливии), востока Африки и Газы с палестинскими территориями (ХАМАС считается врагом), не говоря уже о ситуации внутри страны (Синай). Египет участвует в арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами в Йемене, однако он занимает осторожную позицию на счет этой операции. В любом случае, включение Египта в арабский альянс могло бы стать фактором равновесия, поскольку вес Саудовской Аравии в Совете сотрудничества государств Персидского залива вызывает у эмиратов опасения насчет сателлизации. Кроме того, угрозы для Баб-эль-Мандебского пролива и, следовательно, Суэцкого канала, напрямую касаются Египта.

Со многих точек зрения сдерживание иранско-шиитских амбиций и, следовательно, усилия по созданию военного альянса арабских стран перекладываются на членов Совета.
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Подрыв этих монархий шиитским джихадизмом или какой-либо формой гибридной войны, а также закрытие Ормузского пролива (по этому геостратегическому пути идет 30% всего мирового экспорта нефти) перевернули бы региональное и глобальное равновесие. Совет был сформирован в 1981 голу в ответ на угрозу для свободной навигации через Ормузский пролив со стороны исламской революции и должен был стать военно-политическим альянсом. Как бы то ни было, темные игры Катара, которые привели к блокаде с 5 июня 2017 года, дают представление об отсутствии единства в Совете. Помимо Катара определенные связи с Ираном есть также у Кувейта и Омана. В то же время Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн выражают стремление сдержать иранско-шиитский империализм. Геополитический анализ указывает на необходимость дифференцированного подхода.

В силу своей территории, демографического веса, запасов нефти и роли в ОПЕК Саудовская Аравия заслуживает большого внимания, тем более что вдохновленный успехами ОАЭ Мухаммад ибн Салман объявил масштабную программу модернизации.
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Хотя этому ваххабитскому «халифату» действительно важно отойти от прошлого, подобная трансформация несет в себе значительные риски. В то же время Западу стоило бы по-новому взглянуть на политику ОАЭ, диверсификацию их экономики, готовность участвовать в борьбе с терроризмом и иранско-шиитскими притязаниями. Их участие в операции в Йемене тоже заслуживает большего внимания. Не стоит недооценивать геополитическую значимость этой страны, которая расположена по соседству с суннитскими монархиями и торговыми путями между Европой и Азией. ОАЭ предвидят открытый конфликт с Ираном и проецируют влияние за пределами Персидского залива, чтобы разжать иранскую хватку в Аденском заливе и Ормузском проливе. Наследный принц Мухаммад ибн Зайд выработал общую стратегию, и ОАЭ представляют собой опорный пункт для борьбы с иранской угрозой.

— Не может ли этот альянс обострить разногласия в регионе и усилить раскол между Ираном и другими странами, как отметил один иранский дипломат в беседе с агентством «Рейтер»?

— Разве можно позволить стражам революции сеять хаос во всей северной части Ближнего Востока и безучастно ждать, что все разрешится само собой? Не нужно путать причину и следствия!

В Европе иранский вопрос воспринимается исключительно со стороны ядерной программы, однако тут необходим глобальный подход.
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Наблюдатель не может не заметить реалий иранско-шиитского экспансионизма, нанесенный им ущерб и угрозу с его стороны. Прежде всего, нужно рассмотреть все в перспективе. Шиитская революция 1979 года и приход к власти имама Хомейни стали причиной сильнейшего беспорядка на Ближнем Востоке, который только обострило советское вмешательство в Афганистане в конце того же года. С тех пор исламистскую волну бросает из стороны в сторону по региону: суннитский и шиитский джихадизм подпитывают друг друга.

Хотя война 1980−1988 годов истощила панисламистскую сторону идеологии Хомейни, с тех пор ей на смену пришел иранско-шиитский синтез, укоренившийся в персидской нации. Верховный лидер Али Хоменеи и стражи революции поставили перед собой целью доминирование на Ближнем Востоке, от Каспийского моря и Персидского залива до Средиземного моря с возможными последствиями для Северной Африки и Западного Средиземноморья. Все знают, какую угрозу для Израиля представляет экспансионизм Тегерана и формирование шиитской оси на Ближнем Востоке.

Военные позиции Тегерана поблизости от северных границ еврейского государства уже стали реальностью, с которой Россия не может или не хочет ничего сделать, хотя и признает ее (см. заявления российского посла в Израиле Анатолия Викторова о нереалистичности израильских требований). Суннитские арабские режимы тоже под угрозой.

Стражи революции заявляют, что контролируют четыре арабских столицы: Багдад, Дамаск, Бейрут и Сану. Это не пустые слова.

Фоторепортаж
Саудовская Аравия начала бомбардировки Йемена

Вопрос Йемена в свою очередь зачастую обсуждается исключительно под гуманитарным углом. Отчасти геополитическая ситуация, безусловно, объясняется грузом прошлого (марксистский режим на юге Йемена), поддержкой Саддама Хусейна во время вторжения в Кувейт в 1990 году и запоздалым объединением (1991) раздробленной в географическом и племенном плане страны. Как бы то ни было, гражданская война вышла на новый уровень из-за поддержки, которую оказал Иран хуситским мятежникам на северо-западе страны. Взятие Саны и изгнание законного правительства в 2014 году привели к вмешательству арабской коалиции во главе с Эр-Риядом и Абу-Даби (март 2015 года). Поставка иранских баллистических ракет мятежникам (в нарушение эмбарго ООН) и их применение против Саудовской Аравии могут лишь затянуть конфликт.

Хуситы становятся вспомогательными силами Ирана в его планах регионального доминирования по соседству с монархиями Персидского залива.

У этого геополитического вопроса также есть значимая международная сторона: главный морской путь из Европы в Азию проходит через Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив. Командующий силами «Эль-Кудс» генерал Касем Сулеймани создает угрозу для Ормузского пролива, тогда как хуситы уже устроили нападение на саудовский танкер в Аденском заливе (июль 2018 года).

— Разве проект «Ближневосточного стратегического альянса» не говорит о стремлении США уйти из региона?

— Вопрос действительно в том, существует ли такое намерение среди американской политической, дипломатической и военной элиты. Дональд Трамп — не Америка. США — не деспотический режим в руках автократа. В любом случае, Белый дом никак не помогает разобраться в американской внешней политике, как на Ближнем Востоке, так и где-то еще.

Фоторепортаж
Истребитель-«невидимку» продемонстрировал Иран

В этой политике содержится множество противоречий, которые можно свести к трем пунктам. Во-первых, между разными заявлениями Дональда Трампа. Во-вторых, между словами Трампа и действиями США (альянсы сохраняются, и отхода нет). В-третьих, между мировоззрением Дональда Трампа и реальным положением дел (в мире сформировались взаимосвязи благодаря глобализации и развитию техники). Можно ли считать Дональда Трампа президентом, который занимается в первую очередь внутренними вопросами и выборами, оставляя администрации определенную автономию в дипломатии и оборонной политике? Быть может, время покажет, что президент США — великий демагог, который умеет льстить электорату и играть на народных страстях, проводя одновременно с этим проект переустройства альянсов (а не их ликвидации) и изменения правил мировой игры… Кто знает?

Что касается «Ближневосточного стратегического альянса», с учетом всего вышесказанного, формирование новых объединений в регионе представляется непростой задачей.
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Стоит вспомнить хотя бы провал багдадского пакта в период холодной войны, хотя, конечно, тот шел от Турции до Пакистана и представлял собой намного более разнородное и противоречивое образование, чем предложенный проект «арабской НАТО». В нынешних условиях иранско-шиитская угроза тоже представляется чем-то куда более срочным, чем коммунистическая угроза на Ближнем Востоке в 1950-х годах (тем более что арабский национализм тем времен искал решений и поддержки у Москвы). Иначе говоря, сейчас у большинства суннитских арабских режимов существуют схожие проблемы безопасности и представления. Оборонительный альянс режимов при поддержке США был бы осмысленным. Это не просто точка зрения.

Как бы то ни было, формирования альянса будет зависеть от активности участия США: необходим лидер, который бы вел за собой, вдохновлял, поддерживал равновесие между союзниками. Политика укрепления государств на геополитическом фронте и «разделения бремени» требует больших личных и коллективных инвестиций. В такой перспективе сохранение американского присутствия на северо-востоке Сирии станет проверкой готовности дать отпор действиям Ирана и оси Тегеран-Багдад-Дамаск-Бейрут.

Нужно понимать, что Россия не сможет помешать Ирану закрепиться в Сирии. Без заявленного участия США в делах Сирии и региона не получится ни сформировать «арабское НАТО», ни оказать противодействие Ирану.

Вообще, разве можно оставить без внимания Ближний Восток? Этот регион дает две пятых мировой добычи нефти и останется географическим центром мировой энергетики. Кроме того, он представляет собой перекресток между Европой и Азией: об этом свидетельствует морская составляющая «нового шелкового пути» Китая. Помимо стратегических соображений стоит задуматься о том, что представляет собой регион в нашей истории и коллективном сознании. Ближний Восток — мировой гордиев узел.

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