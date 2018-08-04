Сенат США планирует создать координационный центр по борьбе с гибридными угрозами из РФ

Новый законопроект Сената США предусматривает создание координационного центра для борьбы с гибридными угрозами со стороны России, а также специального фонда, средства из которого пойдут на финансирование противодействия «российскому влиянию». Положение о формировании этих структур содержится в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России.

«Национальный координационный центр по выработке ответа на гибридные угрозы, который должен сконцентрироваться преимущественно на угрозах со стороны властей Российской Федерации, должен быть возглавлен высокопоставленными должностными лицами США», — говорится в тексте законопроекта.

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Согласно документу, центр будет заниматься координацией аналитической работы и реализацией политики на территории США, связанной с «борьбой с дезинформацией и пропагандой», а также «киберугрозами и другими нетрадиционными угрозами, включая [вмешательство в работу] инфраструктуры, государственных учреждений, политических организаций».

В тексте законопроекта также говорится о создании фонда, направленного на борьбу с «российским влиянием», на который планируется выделить $250 млн на 2020 и 2021 годы.

Из текста документа следует, что средствами фонда будут пользоваться «страны Европы и Евразии, которые Госдепартамент определил как уязвимых российскому влиянию». Отмечается, что часть из этих средств будет выделена Грузии, Молдове и Украине.

Автором законопроекта является сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью- Гэмпшир). Они характеризуют свою инициативу как «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».

Документ направлен в первую очередь на «введение обязательных санкций в рамках CAATSA, а также на применение дополнительных» ограничительных мер в отношении России. CAATSA — это закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР. Нормативно-правовой акт существенно ограничил возможности главы государства отменять или смягчать такие санкции без согласия законодательной ветви власти.