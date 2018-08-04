WP: Бутина общалась с бывшим членом кампании Трампа
ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/ — По данным издания, она вела почтовую переписку с Джеффри Гордоном, отвечавшим за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года.
ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/ — По данным издания, она вела почтовую переписку с Джеффри Гордоном, отвечавшим за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года.
Россиянка Мария Бутина, арестованная в Вашингтоне 15 июля, за месяц до американских президентских выборов вела почтовую переписку с Джеффри Гордоном, который являлся членом предвыборной кампании Трампа и отвечал за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на сенатский комитет по разведке.
Сам Гордон в интервью изданию The Washington Times заверил, что его переписка с Бутиной не касалась избирательной кампании, а само дело Бутиной направлено на дискредитацию Республиканской партии и Национальной стрелковой ассоциации.
Он также считает, что СМИ «объявили охоту на каждого, кто имел
29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы также утверждают, что россиянка вела такую деятельность не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд решил оставить ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июля в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной