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06:20 (мск), источник: ТАСС

WP: Бутина общалась с бывшим членом кампании Трампа

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/ — По данным издания, она вела почтовую переписку с Джеффри Гордоном, отвечавшим за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года.

Россиянка Мария Бутина, арестованная в Вашингтоне 15 июля, за месяц до американских президентских выборов вела почтовую переписку с Джеффри Гордоном, который являлся членом предвыборной кампании Трампа и отвечал за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на сенатский комитет по разведке.

По данным издания, Бутина и Гордон вели почтовую переписку в сентябре и октябре 2016 года, в ходе которой он пригласил россиянку на концерт группы Styx в Вашингтоне, а также приглашал ее на вечеринку по случаю дня рождения в октябре того же года.
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Сам Гордон в интервью изданию The Washington Times заверил, что его переписка с Бутиной не касалась избирательной кампании, а само дело Бутиной направлено на дискредитацию Республиканской партии и Национальной стрелковой ассоциации.

Он также считает, что СМИ «объявили охоту на каждого, кто имел какие-либо контакты или был запечатлен на одном снимке с Бутиной». «Интересно, с какими видными деятелями Республиканской партии она не встречалась?» — сказал Гордон, работавший в пресс-службе Пентагона при президентстве Джорджа Буша — младшего.

В материале издания также приведено краткое содержание переписки, из которого следует, что тема президентских выборов в их электронном общении не поднималась. Из них следует, что Бутина и Гордон встретились 29 сентября 2016 года на приеме в посольстве Швейцарии, а после знакомства решили «наладить диалог в Сети».
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Дело Бутиной

29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы также утверждают, что россиянка вела такую деятельность не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд решил оставить ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июля в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи. Глава российской дипломатии охарактеризовал обвинения в ее адрес как сфабрикованные. В США россиянка приехала изучать международные отношения. Этой весной она получила диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона — Американском университете.

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