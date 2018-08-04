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07:24 (мск), источник: Informburo.kz

Россия предоставила Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС для военных целей

Высокоточный сигнал ГЛОНАСС используется в военных целях для наведения высокоточного оружия.

Источник: Informburo.kz

Казахстан получил от России доступ к высокоточному сигналу ГЛОНАСС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Аэрокосмический комитет Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК («Казкосмос»).

«Казахстан имеет доступ к высокоточному навигационному сигналу ГЛОНАСС», — подтвердили информацию в «Казкосмосе».

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Высокоточный сигнал ГЛОНАСС используется в военных целях, в том числе для наведения высокоточного оружия. Чуть ранее доступ к такому сигналу Россия предоставила Алжиру и Индии.

Этот сигнал служит для решения тех задач, которые раньше выполняли военные топографы, прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

«Например, для определения местоположения образцов вооружения и военной техники, командных пунктов, для подготовки данных для высокоточных систем вооружения самых разных. Это и ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня, и баллистические ракеты, и для размещения позиций и определения основных направлений действий, например зенитно-ракетных комплексов», — рассказал военный эксперт.

Он также уточнил, что если «гражданский» сигнал ГЛОНАСС обеспечивает хорошую точность по широте и долготе, то «военный» нужен для получения точных навигационных данных по высоте над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что российская государственная корпорация «Роскосмос» установит наземные станции ГЛОНАСС в Астане и Кызылорде до конца 2017 года.

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