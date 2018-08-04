Петропавловск украшают к грядущему форуму с участием Назарбаева и Путина
Форум приграничного сотрудничества Казахстана и России состоится осенью этого года в Петропавловске. Это событие стало стимулом для улучшения жизни города.
Форум приграничного сотрудничества Казахстана и России состоится осенью этого года в Петропавловске. Это событие стало стимулом для улучшения жизни города.
ПЕТРОПАВЛОВСК, 4 авг — Sputnik. Петропавловск с каждым днем преображается: город украшают к форуму сотрудничества Казахстана и России, который пройдет здесь 9 ноября с участием президентов двух стран, передает корреспондент Sputnik.
В городе полным ходом идет благоустройство — ремонтируют дороги, занимаются озеленением, красят фасады домов.
Но основное внимание горожан привлекают новинки городских улиц — малые архитектурные формы. Так, на главной пешеходной улице города — Конституции Казахстана — поставили большой «Бiлезiк» — красивое казахское народное украшение с узорами ручной работы.
На улице Карима Сутюшева любой желающий теперь может сыграть партию в уличные шахматы. Отметим, что здесь теперь собирается очень много любителей этой игры, особенно по вечерам.
На пересечении улиц Абая и Ауэзова установили телегу с зеленью, цветами и осенними дарами природы. А возле школы искусств — «музыкальную» скульптуру.
Украшение Петропавловска к
Кроме того, в городе установлен первый тематический остановочный павильон. Возле Первого лицея теперь красуется остановка в виде раскрытой книги с подпорками в форме карандашей и сидениями в виде ластика и точилки.
К слову, планируется установить еще четыре необычных остановки. Перед библиотекой по улице Пушкина — в виде книжного стеллажа, перед Дворцом спорта — в виде хоккейных ворот с шайбой, перед стадионом «Жастар» — в форме футбольных ворот, перед казахским драмтеатром — в виде театральной сцены.