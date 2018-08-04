Петропавловск украшают к грядущему форуму с участием Назарбаева и Путина

Источник: Sputniknews.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК, 4 авг — Sputnik. Петропавловск с каждым днем преображается: город украшают к форуму сотрудничества Казахстана и России, который пройдет здесь 9 ноября с участием президентов двух стран, передает корреспондент Sputnik.

В городе полным ходом идет благоустройство — ремонтируют дороги, занимаются озеленением, красят фасады домов.

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Но основное внимание горожан привлекают новинки городских улиц — малые архитектурные формы. Так, на главной пешеходной улице города — Конституции Казахстана — поставили большой «Бiлезiк» — красивое казахское народное украшение с узорами ручной работы.

На улице Карима Сутюшева любой желающий теперь может сыграть партию в уличные шахматы. Отметим, что здесь теперь собирается очень много любителей этой игры, особенно по вечерам.

На пересечении улиц Абая и Ауэзова установили телегу с зеленью, цветами и осенними дарами природы. А возле школы искусств — «музыкальную» скульптуру.

Украшение Петропавловска к казахстанско-российскому форуму.

Кроме того, в городе установлен первый тематический остановочный павильон. Возле Первого лицея теперь красуется остановка в виде раскрытой книги с подпорками в форме карандашей и сидениями в виде ластика и точилки.