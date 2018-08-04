Ряд территорий Приморья не готов к зиме

Источник: Комсомольская правда

Глава Приморья Андрей Тарасенко провел заседание администрации края и ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края». Одним из главных вопросов стала подготовка к отопительному сезону.

Как сообщила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, северные районы Приморья должны закончить подготовку к отопительному сезону 1 октября, остальные — 15 октября.

Сегодня в целом по краю общая готовность котельных составляет 40%, теплосетей — 70%.

«Тревогу вызывает Кавалеровский район, в котором готовность объектов соцкультбыта — 29%, в то время как в среднем по краю этот показатель равняется 68%. Готовность жилого фонда в Дальнегорске и Уссурийске составляет по 25%, что тоже вызывает определенные опасения. Низкая готовность сетей теплоснабжения — в Пожарском и Спасском районах», — сообщила руководитель ведомства.

Елена Пархоменко добавила, что, несмотря на рост цен на мазут, краевой департамент по ЖКХ активно работает с поставщиками. В этом году Приморью для прохождения отопительного сезона потребуется более 275 тысяч тонн мазута, в том числе 225 тысяч тонн потребуется Примтеплоэнерго. Сегодня в крае есть 30% необходимого запаса.

«Планируем, что основные закупки пройдут в сентябре-октябре», — отметила Елена Пархоменко, добавив, что на время отопительного сезона краю потребуется, как и в прошлом году, 1,1 миллиона тонн.

На заседании в Находке также был затронут вопрос по снижению кредиторской задолженности муниципалитетов перед ресурсоснабжающими организациями. Глава региона ранее поставил задачу — снизить задолженность городов и районов на 700 миллионов рублей. Сегодня задолженность снижена на 425 миллионов, отчиталась Елена Пархоменко, отметив, что среди территорий, которые выполняют это мероприятие недостаточно, — Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский и Яковлевский районы.

Андрей Тарасенко напомнил всем главам, что именно они отвечают за подготовку к отопительному сезону.

«Ситуация такая, как сложилась с отоплением прошлой зимой, повториться не должна. У вас есть время проверить ход подготовки, собрать управляющие компании, у которых сегодня немало вопросов. Посмотрите, что сделано в домах для жителей — где есть проблемы с канализацией, с водой», — поручил глава региона.

Руководитель края также призвал глав муниципалитетов обратить внимание на военные городки.

«Даже если они не муниципальные и брошенные, там все равно живут люди. Сообщайте мне о проблемах — будем решать вместе», — акцентировал внимание собравшихся Андрей Тарасенко.

Глава региона подчеркнул, что будет приглашать глав к себе лично, чтобы они докладывали о ходе подготовки к зиме.

Отдельно Андрей Тарасенко поручил главам территорий обратить внимание на подготовку к холодному времени года социальных учреждений — школ и детских садов.

Гендиректор «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов доложил о том, что со стороны предприятия и относящихся к нему котельных проблем в отопительном сезоне не будет.

Глава Черниговского района Владимир Семкин отметил, что в целом подготовка к зиме в районе идет в штатном режиме, однако остается ряд вопросов по Сибирцевскому поселению.

Андрей Тарасенко поручил своему заместителю Гагику Захаряну решить все вопросы.

Кстати.

Напомним, в этом году в Приморье предстоит подготовить более 14,5 тысяч жилых домов и социальных объектов, 840 котельных, почти 10 тысяч тепловых, водопроводных и канализационных сетей, более 12 тысяч электросетей.