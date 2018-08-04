Ряд территорий Приморья не готов к зиме
Андрей Тарасенко поручил своему заместителю Гагику Захаряну решить все вопросы.
Андрей Тарасенко поручил своему заместителю Гагику Захаряну решить все вопросы.
Глава Приморья Андрей Тарасенко провел заседание администрации края и ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края». Одним из главных вопросов стала подготовка к отопительному сезону.
Как сообщила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, северные районы Приморья должны закончить подготовку к отопительному сезону 1 октября, остальные — 15 октября.
Сегодня в целом по краю общая готовность котельных составляет 40%, теплосетей — 70%.
«Тревогу вызывает Кавалеровский район, в котором готовность объектов соцкультбыта — 29%, в то время как в среднем по краю этот показатель равняется 68%. Готовность жилого фонда в Дальнегорске и Уссурийске составляет по 25%, что тоже вызывает определенные опасения. Низкая готовность сетей теплоснабжения — в Пожарском и Спасском районах», — сообщила руководитель ведомства.
«Планируем, что основные закупки пройдут в сентябре-октябре», — отметила Елена Пархоменко, добавив, что на время отопительного сезона краю потребуется, как и в прошлом году, 1,1 миллиона тонн.
На заседании в Находке также был затронут вопрос по снижению кредиторской задолженности муниципалитетов перед ресурсоснабжающими организациями. Глава региона ранее поставил задачу — снизить задолженность городов и районов на 700 миллионов рублей. Сегодня задолженность снижена на 425 миллионов, отчиталась Елена Пархоменко, отметив, что среди территорий, которые выполняют это мероприятие недостаточно, — Лесозаводск,
Андрей Тарасенко напомнил всем главам, что именно они отвечают за подготовку к отопительному сезону.
«Ситуация такая, как сложилась с отоплением прошлой зимой, повториться не должна. У вас есть время проверить ход подготовки, собрать управляющие компании, у которых сегодня немало вопросов. Посмотрите, что сделано в домах для жителей — где есть проблемы с канализацией, с водой», — поручил глава региона.
«Даже если они не муниципальные и брошенные, там все равно живут люди. Сообщайте мне о проблемах — будем решать вместе», — акцентировал внимание собравшихся Андрей Тарасенко.
Глава региона подчеркнул, что будет приглашать глав к себе лично, чтобы они докладывали о ходе подготовки к зиме.
Гендиректор «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов доложил о том, что со стороны предприятия и относящихся к нему котельных проблем в отопительном сезоне не будет.
Глава Черниговского района Владимир Семкин отметил, что в целом подготовка к зиме в районе идет в штатном режиме, однако остается ряд вопросов по Сибирцевскому поселению.
Андрей Тарасенко поручил своему заместителю Гагику Захаряну решить все вопросы.
Кстати.
Напомним, в этом году в Приморье предстоит подготовить более 14,5 тысяч жилых домов и социальных объектов, 840 котельных, почти 10 тысяч тепловых, водопроводных и канализационных сетей, более 12 тысяч электросетей.
На финансирование мероприятий по подготовке ЖКХ Приморья к отопительному сезону 2018−2019 годов планируется направить почти 5,5 миллиардов рублей, в том числе из регионального бюджета — почти 2 миллиарда рублей.