Стало известно о тайном предложении России США по Сирии

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Герасимов призвал Вашингтон помочь в восстановление тех районов, которые уже контролируются правительством Башара Асада. Кроме того, Москва хочет помощи в возвращении сирийских беженцев в родные места.

В послании указывается, что сирийским властям не хватает ресурсов для нормализации жизни и восстановления инфраструктуры.

Агентство отмечает, что в Вашингтоне встретили предложения Герасимова «очень холодно». Там считают, что поддерживать Москву стоит только в случае политического решения сирийского кризиса, которое подразумевает под собой проведение независимых выборов под контролем ООН.