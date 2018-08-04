В Челябинской области стало на одного Почетного гражданина больше
Почетное звание присвоено гендиректору ПАО «Агрегат».
Почетное звание присвоено гендиректору ПАО «Агрегат».
Генеральный директор ПАО «Агрегат» (город Сим) Василий Изюмов стал Почетным гражданином Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующее постановление подписал глава региона Борис Дубровский.
Как сказано в документе, почетное звание Изюмову присвоено «за большой вклад в
Основную долю производства ПАО «Агрегат» составляет продукция