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11:37 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области стало на одного Почетного гражданина больше

Почетное звание присвоено гендиректору ПАО «Агрегат».

Генеральный директор ПАО «Агрегат» (город Сим) Василий Изюмов стал Почетным гражданином Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление подписал глава региона Борис Дубровский.

Как сказано в документе, почетное звание Изюмову присвоено «за большой вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области, повышение ее авторитета в Российской Федерации».

Основную долю производства ПАО «Агрегат» составляет продукция авиационно-технического назначения: агрегаты гидравлических и пневматических систем, использующихся в составе большинства выпускаемых в России летательных аппаратов, а также сложная топливно-регулирующая аппаратура. Также предприятие производит промышленную гидравлику для легковых автомобилей и специальной техники.

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