В Челябинской области стало на одного Почетного гражданина больше

Как сказано в документе, почетное звание Изюмову присвоено «за большой вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области, повышение ее авторитета в Российской Федерации».

Основную долю производства ПАО «Агрегат» составляет продукция авиационно-технического назначения: агрегаты гидравлических и пневматических систем, использующихся в составе большинства выпускаемых в России летательных аппаратов, а также сложная топливно-регулирующая аппаратура. Также предприятие производит промышленную гидравлику для легковых автомобилей и специальной техники.