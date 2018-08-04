Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские студенты рассказали о своей жизни в Москве
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Американцам запретили курить в квартирах
Колоритные Наташа Королева и Лолита снялись в новом клипе Билана
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Принц Гарри посоветовал отцу снова жениться - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
«Случилась трагедия»: Дети Киркорова в пылающей Греции - СМИ
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16Лесные пожары в Греции
13:35 (мск), источник: Om1.ru

Люди и нефть: мэр с губернатором рассказали, что считают главным богатством Омска

Сегодня мэрия и облправительство поздравили омичей с Днём города.

Источник: Om1.ru

С торжественным поздравлением обратились к омичам Александр, Оксана и два Владимира: на порталах мэрии и областного правительства появились традиционные послания.

Губернатор Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский сделали упор на том, чем может гордится современный омич. В список поводов попали «оборонка», космическая промышленность, театры и университеты, а так же все омичи разом.

«Этот праздник объединяет всех, кто родился в Омске и кто связывает с нашим прекрасным городом свое будущее. Нам есть, за что любить и ценить наш Омск. Вся страна знает, о вкладе омичей в освоение космоса, создание надёжного оборонного щита России. Мы гордимся победами омских спортсменов. У нас много замечательных театров, сильная академическая наука. Главное богатство Омска — это вы, его жители. Ваш труд, ваши успехи и достижения — основа его дальнейшего благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Омск — наш общий дом. Давайте вместе наводить в нем порядок и заботиться о нем. Желаем всем оптимизма и новых поводов для гордости своей малой Родиной, а Омску — успешного движения вперед!».

Мэр Оксана Фадина и председатель Горсовета Владимир Корбут решили копнуть немного глубже и окунуться в историю, от самой первой омской крепости и до современного статуса Омска как столицы нефтепереработки. Впрочем, про «оборонку» и космос тоже упомянули, нельзя без них.

«Дорогие омичи! Поздравляем вас с любимым праздником — днем рождения нашего славного города!

В этот день мы вновь вспоминаем его трехвековую историю — от первой Омской крепости, возведенной по указу великого Петра I. Гордимся мощным промышленным потенциалом Омска: мы были и остаемся первыми в нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли. По-прежнему участвуем в создании авиационной и космической техники, укрепляем обороноспособность нашей страны.

Время постоянно бросает нам вызовы, но омичи, всей душой любящие свою малую родину, умеют достойно на них отвечать. Когда мы едины, нам по силам любые задачи. Каждый из нас может сделать подарок городу — для его дальнейшего развития и процветания. И каждый может наполнить наш Омск новыми добрыми чувствами и настроениями, мыслями и делами. Главное — желать этого и претворять идеи в жизнь.

С Днем города, дорогие земляки! Пусть исполнятся наши общие мечты и самые амбициозные планы — во благо родного Омска, в котором так много солнца, любви и доброты!

Все новости региона
 Открытие дня города в Омске: прямой эфир
Победителем Сибирского международного марафона стал Андрей Лейман
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Минздрав открестился от запрета абортов
Кальяны признали смертельно опасными
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Как живет самое маленькое непризнанное государство в Африке
Путин подписал новые законы об экономике и социальной политике
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь