Люди и нефть: мэр с губернатором рассказали, что считают главным богатством Омска

Источник: Om1.ru

С торжественным поздравлением обратились к омичам Александр, Оксана и два Владимира: на порталах мэрии и областного правительства появились традиционные послания.

Губернатор Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский сделали упор на том, чем может гордится современный омич. В список поводов попали «оборонка», космическая промышленность, театры и университеты, а так же все омичи разом.

«Этот праздник объединяет всех, кто родился в Омске и кто связывает с нашим прекрасным городом свое будущее. Нам есть, за что любить и ценить наш Омск. Вся страна знает, о вкладе омичей в освоение космоса, создание надёжного оборонного щита России. Мы гордимся победами омских спортсменов. У нас много замечательных театров, сильная академическая наука. Главное богатство Омска — это вы, его жители. Ваш труд, ваши успехи и достижения — основа его дальнейшего благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Омск — наш общий дом. Давайте вместе наводить в нем порядок и заботиться о нем. Желаем всем оптимизма и новых поводов для гордости своей малой Родиной, а Омску — успешного движения вперед!».

Мэр Оксана Фадина и председатель Горсовета Владимир Корбут решили копнуть немного глубже и окунуться в историю, от самой первой омской крепости и до современного статуса Омска как столицы нефтепереработки. Впрочем, про «оборонку» и космос тоже упомянули, нельзя без них.

«Дорогие омичи! Поздравляем вас с любимым праздником — днем рождения нашего славного города!

В этот день мы вновь вспоминаем его трехвековую историю — от первой Омской крепости, возведенной по указу великого Петра I. Гордимся мощным промышленным потенциалом Омска: мы были и остаемся первыми в нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли. По-прежнему участвуем в создании авиационной и космической техники, укрепляем обороноспособность нашей страны.

Время постоянно бросает нам вызовы, но омичи, всей душой любящие свою малую родину, умеют достойно на них отвечать. Когда мы едины, нам по силам любые задачи. Каждый из нас может сделать подарок городу — для его дальнейшего развития и процветания. И каждый может наполнить наш Омск новыми добрыми чувствами и настроениями, мыслями и делами. Главное — желать этого и претворять идеи в жизнь.