Турция намерена заморозить счета глав Минюста и МВД США

Источник: AP 2018

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их», — цитирует Эрдогана телеканал A Haber.

Он добавил, что действия США, связанные с делом пастора Эндрю Брансона, «не соответствуют уровню стратегического партнерства» и являются «проявлением серьезного неуважения».

Вашингтон с 1 августа ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля в рамках акта Магнитского.