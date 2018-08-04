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15:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Турция намерена заморозить счета глав Минюста и МВД США

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Райана Зинке будут заморожены в ответ на санкции в отношении турецких министров.

Источник: AP 2018

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их», — цитирует Эрдогана телеканал A Haber.

Он добавил, что действия США, связанные с делом пастора Эндрю Брансона, «не соответствуют уровню стратегического партнерства» и являются «проявлением серьезного неуважения».

Вашингтон с 1 августа ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля в рамках акта Магнитского.

Причиной послужил отказ властей выпустить из страны американского священника, которого в прошлом году арестовали по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана и ФЕТО.

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