Турция намерена заморозить счета глав Минюста и МВД США
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Райана Зинке будут заморожены в ответ на санкции в отношении турецких министров.
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Райана Зинке будут заморожены в ответ на санкции в отношении турецких министров.
«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их», — цитирует Эрдогана телеканал A Haber.
Он добавил, что действия США, связанные с делом пастора Эндрю Брансона, «не соответствуют уровню стратегического партнерства» и являются «проявлением серьезного неуважения».
Вашингтон с 1 августа ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля в рамках акта Магнитского.
Причиной послужил отказ властей выпустить из страны американского священника, которого в прошлом году арестовали по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана и ФЕТО.