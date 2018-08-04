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22:32 (мск), источник: Интерфакс

В Дании женщина впервые оштрафована за ношение никаба

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Первая женщина оштрафована за ношение никаба в Дании в соответствии с недавно вступившим в силу законом, запрещающим носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо, пишет в субботу The Guardian.

Источник: Reuters

В пятницу полиция приехала на вызов в торговый центр в городе Хорсхольм, расположенном неподалеку от Копенгагена. Посетительница центра вступила в конфликт с женщиной, одетой в никаб, и сорвала убор с ее лица. К тому времени, как приехали полицейские, правонарушительница вновь была в никабе; несмотря на это, полиция проверила камеры видеонаблюдения, чтобы удостовериться в том, что женщина ходила с закрытым лицом по торговому центру.

После этого ей выписали штраф в размере 1000 датских крон ($165) и предложили снять никаб, либо покинуть общественное место. 28-летняя правонарушительница выбрала второй вариант.

С 1 августа в Дании вступил в силу закон, запрещающий носить закрывающую лицо одежду в общественных местах. Под «общественным местом» подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. За единичное нарушение данного запрета предусмотрен штраф в 1 тыс. крон, за четыре нарушения подряд штраф составит уже 10 тыс. крон.

Ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

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