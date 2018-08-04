В Дании женщина впервые оштрафована за ношение никаба

В пятницу полиция приехала на вызов в торговый центр в городе Хорсхольм, расположенном неподалеку от Копенгагена. Посетительница центра вступила в конфликт с женщиной, одетой в никаб, и сорвала убор с ее лица. К тому времени, как приехали полицейские, правонарушительница вновь была в никабе; несмотря на это, полиция проверила камеры видеонаблюдения, чтобы удостовериться в том, что женщина ходила с закрытым лицом по торговому центру.