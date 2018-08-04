Посол России в Лондоне рассказал об уничтожении улик по делу Скрипалей
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования инцидента в Солсбери уничтожаются практически все улики.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования инцидента в Солсбери уничтожаются практически все улики.
«В случае если надо будет
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что следователи из России готовы вылететь в Великобританию для совместного расследования дела об отравлении в Солсбери.
«Наши следователи готовы, потому что мы хотим понять, что происходит. Я не уверен, что британская сторона согласна будет на
Ранее, 3 августа, в российском посольстве в Великобритании заявили, что дипмиссия намерена продолжать добиваться установления истинных причин и обстоятельств отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность обвинений и предлагали помощь в расследовании.