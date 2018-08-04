Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Язык тела кошки
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
10 звезд, которые зажглись на «Утренней звезде»
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где Меган Маркл отметит свой 37-й день рождения
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Принц Гарри о вечной сопернице Леди Ди: Она – потрясающая женщина
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после новости об измене мужа
Где Меган Маркл отметит свой 37-й день рождения
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16Лесные пожары в Греции
4 августа, источник: Известия

Посол России в Лондоне рассказал об уничтожении улик по делу Скрипалей

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования инцидента в Солсбери уничтожаются практически все улики.

Источник: AP 2018

«В случае если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Читайте также
СМИ: в Британии составили фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что следователи из России готовы вылететь в Великобританию для совместного расследования дела об отравлении в Солсбери.

«Наши следователи готовы, потому что мы хотим понять, что происходит. Я не уверен, что британская сторона согласна будет на каком-то этапе на наши предложения, тем не менее, они все на столе», — добавил дипломат.

Ранее, 3 августа, в российском посольстве в Великобритании заявили, что дипмиссия намерена продолжать добиваться установления истинных причин и обстоятельств отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность обвинений и предлагали помощь в расследовании.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
 «Комета» с крыльями: как в Крыму решают транспортный вопрос
Поколение Питера Пэна: почему молодые люди боятся взрослеть
Владимир Путин подписал закон о борьбе с самостроем
Сукачев ответил Макаревичу: Мы за Крым триста лет воевали
Причиной крупнейшего пожара в Калифорнии стало спущенное колесо
Петросян подал встречный иск к супруге
В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео
В Сети восхитились поступком кота, спасшего хозяйке жизнь
Спорт
Чемпион не забивает уже 363 минуты. Дерби с нулями Матч, который все ждали, закончился без голов
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь