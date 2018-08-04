Посол России в Лондоне рассказал об уничтожении улик по делу Скрипалей

Источник: AP 2018

«В случае если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

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Глава российской дипмиссии подчеркнул, что следователи из России готовы вылететь в Великобританию для совместного расследования дела об отравлении в Солсбери.

«Наши следователи готовы, потому что мы хотим понять, что происходит. Я не уверен, что британская сторона согласна будет на каком-то этапе на наши предложения, тем не менее, они все на столе», — добавил дипломат.

Ранее, 3 августа, в российском посольстве в Великобритании заявили, что дипмиссия намерена продолжать добиваться установления истинных причин и обстоятельств отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.