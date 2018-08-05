Россия вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

Источник: РИА "Новости"

Так, повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

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Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов. Объем дополнительных пошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год — это та компенсация, на которую Россия сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации, пояснял глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО.

Металлы раздора

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер. Некоторые страны эти меры уже ввели. Это усилило опасения торговых войн в мире.

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Россия, как и другие члены ВТО — Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, — уже инициировала спор с США в ВТО. В конце июня Россия направила запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение.

В конце мая РФ уведомляла ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 миллиона долларов в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 миллиарда долларов.

Пошлины США стали камнем преткновения и для отношений между США и КНР. Китай в качестве ответной меры ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа. США, в свою очередь, объявили о 12-миллиардном пакете помощи своим фермерам.

Российский бизнес спокоен

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Власти РФ и эксперты полагают, что ответные пошлины России на американские товары позволят поддержать отечественных производителей таких товаров. В частности, об этом заявляли вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

«Естественно, наши ответные меры направлены, прежде всего, на поддержку наших производителей, то есть речь не идет о тех позициях, которые мы сами не производим либо производим в недостаточном количестве. Речь идет только о том оборудовании, которое на потоке в РФ, и конечно же, наши производители от этого выиграют», — пояснял РИА Новости Падалко.

Худалов согласен, что удорожание американской продукции после введения Россией ответных пошлин будет на руку отечественным производителям. Российское производство дорожной техники сейчас на подъеме, у страны есть и собственные марки и СП с производителями из Белоруссии, Японии и ЕС, напоминал он.