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04:01 (мск), источник: ТАСС

Трамп вновь назвал ВТО «всеобщим бедствием»

Также он раскритиковал американских политиков за их действия в экономической сфере.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал Всемирную торговую организацию (ВТО) «всеобщим бедствием» и раскритиковал своих предшественников. С таким утверждением он выступил перед своими сторонниками в штате Огайо.

«Только Огайо потерял более 200 тыс. рабочих мест в промышленном секторе, с тех пор как Китай присоединился к ВТО. ВТО — это всеобщее бедствие», — отметил американский лидер.

Трамп вновь раскритиковал американских политиков за их действия в экономической сфере. «В течение многих десятилетий наши политики позволяли другим странам красть наши рабочие места, грабить все наше богатство и экономику, — отметил глава государства. — Я не думаю, что по большей части они сознательно это делали. Они просто не знали и не понимали, чем занимаются».

Трамп неоднократно подвергал ВТО критике. Так, в апреле он написал в Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал «бедствием» Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и ВТО. Глава Белого дома также заявлял, что Вашингтон будет добиваться реформирования этой организации.

Как сообщило 29 июня интернет-издание Axios со ссылкой на лиц, участвовавших в обсуждении вопросов торговой политики США, президент не раз говорил своим советникам о желании вывести США из числа членов ВТО. Сам Трамп это в тот же день и опроверг. «Я не веду таких разговоров», — сказал он журналистам.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

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