Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты»

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«Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4», — говорится в сообщении. Беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. «Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени».

Расследование дела о попытке покушения на президента Венесуэлы уже началось, его будут вести три прокурора, объявил генпрокурор республики Тарек Сааб. Ранее сам Мадуро заявил, что задержаны несколько человек, которых он назвал организаторами покушения.

«Фланелевые солдаты» позиционируют себя как национально-освободительное движение. В январе 2018 года газета El Nacional называла их последователями Оскара Переса — офицера полиции, в 2017 году угнавшего вертолет и атаковавшего здания МВД и Верховного суда Венесуэлы.

В январе 2018 года Перес был убит в результате совместной операции полиции и национальной гвардии. Перед смертью он выложил в интернет видео, в котором утверждал, что пытался сдаться, однако штурм не прекратился. В результате он и многие его сторонники были застрелены.