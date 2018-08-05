Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо с национальным праздником
5 августа, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента
5 августа, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента
Глава белорусского государства выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки. Александр Лукашенко убежден в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.