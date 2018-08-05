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09:42 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо с национальным праздником

5 августа, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником — Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Глава белорусского государства выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки. Александр Лукашенко убежден в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.

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