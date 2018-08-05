Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате произошедшего 4 августа крушения вертолета в Красноярске.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Республики Узбекистан.

Напомним, что в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8 компании Utair. По данным местных СМИ, погибли 18 человек: трое членов экипажа и 15 пассажиров.