Временного поверенного в делах России в США вызвали в госдепартамент

Источник: AP 2018

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на вопросы о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», — написала Науэрт.

На этой неделе Facebook сообщил, что 31 июля удалил 32 страницы и фейковых аккаунта в Facebook и Instagram, созданных с марта 2017 г. по май 2018 г.: они были вовлечены в координированное создание недостоверной информации, чтобы ввести в заблуждение пользователей. Их целью, по данным компании, было повлиять на итог промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.