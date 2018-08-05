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17:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп предложил направить средства от пошлин на погашение госдолга

Президент США Дональд Трамп считает, что деньги, полученные от пошлин на товары, поступающие из-за рубежа, можно направить на погашение крупного госдолга. «Эти деньги пойдут на выплату долга в размере $21 трлн, который накопился, по большей части, во времена президентства Барака Обамы», — написал он в Twitter.

Источник: Reuters

Также президент вновь раскритиковал торговую политику некоторых стран. «Каждая страна хочет что-то получить от США, в ущерб нам. И я говорю вам, их надо облагать пошлинами», — высказался господин Трамп. «Или пусть производят свои товары в США», — подчеркнул он.

Напомним, 1 июня Дональд Трамп повысил тарифы на сталь и алюминий из Китая и других стран до 25%. Исключением стали Канада, Мексика и Евросоюз, однако с 1 июля тарифы начали действовать и в отношении ЕС. Китай в ответ обложил пошлинами товары из США, что привело к новому витку торговой войны.

«Игра тарифами» Трампа может больно ударить по американскому бизнесу
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3 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Трамп объявил «торговую войну» Китаю»
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