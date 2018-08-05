Дональд Трамп предложил направить средства от пошлин на погашение госдолга

Также президент вновь раскритиковал торговую политику некоторых стран. «Каждая страна хочет что-то получить от США, в ущерб нам. И я говорю вам, их надо облагать пошлинами», — высказался господин Трамп. «Или пусть производят свои товары в США», — подчеркнул он.

Напомним, 1 июня Дональд Трамп повысил тарифы на сталь и алюминий из Китая и других стран до 25%. Исключением стали Канада, Мексика и Евросоюз, однако с 1 июля тарифы начали действовать и в отношении ЕС. Китай в ответ обложил пошлинами товары из США, что привело к новому витку торговой войны.