Дональд Трамп предложил направить средства от пошлин на погашение госдолга
Президент США Дональд Трамп считает, что деньги, полученные от пошлин на товары, поступающие
Президент США Дональд Трамп считает, что деньги, полученные от пошлин на товары, поступающие
Также президент вновь раскритиковал торговую политику некоторых стран. «Каждая страна хочет
Напомним, 1 июня Дональд Трамп повысил тарифы на сталь и алюминий из Китая и других стран до 25%. Исключением стали Канада, Мексика и Евросоюз, однако с 1 июля тарифы начали действовать и в отношении ЕС. Китай в ответ обложил пошлинами товары из США, что привело к новому витку торговой войны.