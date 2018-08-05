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20:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Великобритания может покинуть ЕС без соглашения с Брюсселем

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции, что, скорее всего, страну ожидает «жесткий “Брексит”». Вероятность того, что Лондону и Брюсселю так и не удастся прийти к общему соглашению по условиям выхода Британии из состава ЕС, господин Лиам оценил в 60%

Источник: Reuters

«Я думаю, что неуступчивость Еврокомиссии продвигает нас к тому, что сделки не будет, — цитирует министра Reuters.— Мы создали базис для того, чтобы сделка состоялась, но если ЕС решит, что божье предназначение неизбранных заключается в том, чтобы в первую очередь заботиться о благосостоянии народа Европы, тогда это будет “Брексит” бюрократов, а не “Брексит” народа, и тогда возможен будет только один результат».

Напомним, что переговоры между представителями Великобритании и ЕС по условиям «Брексита» продлятся до ноября этого года. Официально Британия покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.

Кирилл Сарханянц

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