Великобритания может покинуть ЕС без соглашения с Брюсселем

«Я думаю, что неуступчивость Еврокомиссии продвигает нас к тому, что сделки не будет, — цитирует министра Reuters.— Мы создали базис для того, чтобы сделка состоялась, но если ЕС решит, что божье предназначение неизбранных заключается в том, чтобы в первую очередь заботиться о благосостоянии народа Европы, тогда это будет “Брексит” бюрократов, а не “Брексит” народа, и тогда возможен будет только один результат».