Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России

Источник: AP 2018

Глава страны готов сделать ставку на Китай и Африку. Пока Россия остается ключевым торговым партнером Белоруссии, а ужесточение риторики Лукашенко связано с избирательной кампанией, отмечают эксперты

Резкое заявление в адрес России Александр Лукашенко сделал на этой неделе во время рабочего визита — «посещения полей 1-й Минской птицефабрики». Здесь выращиваются зерновые культуры на комбикорм. Начал он издалека, отметив тот факт, что один аграрий дает работу семи-восьми работникам в смежных отраслях. Значит, село нуждается в господдержке. «Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы», — цитирует Лукашенко информагентство Белта.

Лукашенко считает, что дешевле производить свое молоко или мясо, чем закупать импортное.

Чтобы Россия не взяла за горло

Он привел в пример Россию, где активно взялись развивать сельское хозяйство, несмотря на наличие огромных ресурсов, которые позволяют импортировать продукцию. По мнению белорусского президента, не зря же появился сам термин «продовольственная безопасность».

«Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все — нет независимости, нет суверенитета», — сказал Лукашенко, добавив, что «надо все иметь свое, на что мы способны».

При этом необходимо не только нацию накормить, но и экспорт сельхозпродукции наращивать. В разные страны. Продовольствие скоро будет востребовано на мировых рынках вдвойне, поэтому Белоруссия «идет во все точки», чтобы продать «то, что сегодня производит с избытком». «Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало», — сказал Лукашенко. Он признался, что продавать за рубеж становится все сложнее.

Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Александр Лукшенко президент Белоруссии

В 2017 году главными торговыми партнёрами республики являлись Российская Федерация — 51,2% от всего объема товарооборота, Украина — 7,3%, Китай — 4,9%, Германия — 4,5%, Великобритания — 4%, Польша — 3,8%, Нидерланды — 2,1%, Литва — 1,8%, Турция — 1,5%, Италия — 1,2%, Казахстан — 1,1%.

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Россия на протяжении многих лет остается ключевым торговым партнером Белоруссии. В 2017 году товарооборот двух стран составил более $30 млрд, увеличившись на 28,72% по сравнению с 2016 годом. Экспорт России в Белоруссию в 2017 году составил более $18 млрд, увеличившись на 31%.

Партизанский подкоп под Евразийский союз

Лукашенко всегда отличался независимым характером, но в последнее время количество упреков в адрес России возросло. И можно назвать как минимум три основания для наступления очередного «ледникового периода». Это проблема прозрачности границ Евразийского экономического союза для граждан третьих стран, реэкспорт санкционных продуктов в Россию и налоговый маневр в нефтяной сфере, который планирует совершить Россия в следующем году.

По поводу пограничной темы Лукашенко резко высказался месяц назад, 1 июня, при посещении погранзаставы «Дивин». Тогда он посоветовал России определиться с форматом присутствия своих пограничников на белорусско-российской границе и предупредил о готовности закрыть границу между Россией и Белоруссией.

«Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе», — негодовал Лукашенко.

Он заявил, что если «они», то есть Россия, хотят закрыть границу, то пожалуйста. «Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — пригрозил Лукашенко, понимая, что закрытие границ внутри Евразийского союза будет означать крах самой идеи создания общего рынка пяти государств (России, Казахстана, Киргизии, Армении и самой Белоруссии).

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В прошлом году Лукашенко и вовсе утверждал, что Россия «пинает наши соглашения и в хвост, и в гриву». Он имел в виду, что Россия не согласилась с решением Белоруссии разрешать иностранным гражданам в течение 30 дней посещать территорию республики без виз. Россия считает, что безвизовый въезд через Белоруссию делает «дырявой» и границу России. Как урегулировать режим перемещения иностранцев внутри Белоруссии и в рамках единой границы ЕАЭС, включая Россию, до сих пор не понятно.

Проблема N2 — «санкционка», то есть речь идет о продуктах питания, запрещенных к ввозу в Россию из Европы и ряда других стран, которые ввели санкции против России. Белоруссия не признает российское эмбарго на продукты питания из той же Европы. Более того, белорусские контролирующие органы смотрят сквозь пальцы на реэкспорт европейских товаров в Россию. В итоге поставки «белорусских киви», «белорусской семги» и «белорусского хамона» в Россию резко выросли.

Маневры Москвы оставят Минск без субсидий

Наконец, негодование Лукашенко вызывает грядущий «налоговый маневр». С 2019 по 2025 год Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля (одновременно увеличится налог на добычу этого сырья). Белоруссия уже сейчас получает нефть почти беспошлинно. Часть российской дешевой нефти Минск реэкспортирует на Запад, в частности на Украину. При поставках в Белоруссию пошлины на нефть и нефтепродукты записываются в белорусский, а не в российский бюджет. В итоге белорусский бюджет заработает в этом году порядка $2,5 млрд или около 5% ВВП.

Если для Белоруссии нефть станет стоить столько же, сколько и для глобальных покупателей, Лукашенко лишится нефтяной субсидии.

И это еще не все поводы для раздражения в адрес Москвы, отмечает первый замгендиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин. Москва не может простить Минску того, что он не признал независимость независимость Южной Осетии и Абхазии, присоединение Крыма к России. Не нравится и наращивание торговли с Евросоюзом и Украиной…

Эксперты тем не менее считают, что ничего экстраординарного во взаимоотношениях Москвы и Минска пока не происходит. Хотя российской стороне, судя по всему, начинает надоедать участившееся фрондирование белорусского партнера.

«Стало известно, что Москва направляет послом в Минск Михаила Бабича, полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Он из “силовиков”. А нынешний посол РФ Александр Суриков считается мягкотелым и подыгрывающим белорусскому лидеру», — полагает Макаркин.