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08:18 (мск), источник: Uzdaily.uz

Бекзод Усманов назначен и.о. Председателя правления АО РФБ «Тошкент»

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Назначен исполняющий обязанности Председателя правления АО РФБ «Тошкент». Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Бекзод Усманов назначен исполняющим обязанности Председателя правления АО РФБ «Тошкент».

Решение о назначении было принято на заседании Наблюдательного совета Биржи, которая прошла 1 августа 2018 года.

Бекзод Усманов сменил Алишера Юлдашева, который покинул свою должность по собственному желанию.

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