Бекзод Усманов назначен и.о. Председателя правления АО РФБ «Тошкент»
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Назначен исполняющий обязанности Председателя правления АО РФБ «Тошкент». Об этом сообщает
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Назначен исполняющий обязанности Председателя правления АО РФБ «Тошкент». Об этом сообщает
Бекзод Усманов назначен исполняющим обязанности Председателя правления АО РФБ «Тошкент».
Решение о назначении было принято на заседании Наблюдательного совета Биржи, которая прошла 1 августа 2018 года.
Бекзод Усманов сменил Алишера Юлдашева, который покинул свою должность по собственному желанию.