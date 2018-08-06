В Приморье публично обсудили изменения пенсионной системы

Дискуссионная площадка «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе» собрала в одном зале представителей трудовых коллективов, общественных организаций и муниципальной власти. Также участником мероприятия стал депутат Государственной Думы Владимир Новиков, который рассказал присутствующим о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». При этом он отметил, что основная цель встречи состоит в том, чтобы совместными усилиями сформировать ко второму чтению пакет предложений от Приморья по корректировке законопроекта, который будет защищать жителей края.

«На мой взгляд, диалог получился конструктивным и заинтересованным. Участники обсуждения активно задавали свои вопросы и вносили предложения по совершенствованию пенсионной системы. В дальнейшем они будут обобщены и переданы Владимиру Новикову для оформления их в качестве законодательной инициативы. Я считаю, что при обсуждении таких важных вопросов, как изменение пенсионного законодательства, необходимо выходить к людям и разъяснять им, каких результатов предполагается достигнуть, так как не всегда СМИ или интернета они могут почерпнуть необходимую информацию. Поэтому я благодарен всем, кто сегодня пришел и высказался, особенно Владимиру Новикову, который довел до жителей нашего района суть предстоящих изменений». — подвел итог работе дискуссионной площадки Джони Авдои.