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04:09 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье публично обсудили изменения пенсионной системы

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Джони Авдои принял участие в собрании, которое состоялось в Михайловском районе. На повестке дня — пенсионная система, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дискуссионная площадка «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе» собрала в одном зале представителей трудовых коллективов, общественных организаций и муниципальной власти. Также участником мероприятия стал депутат Государственной Думы Владимир Новиков, который рассказал присутствующим о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». При этом он отметил, что основная цель встречи состоит в том, чтобы совместными усилиями сформировать ко второму чтению пакет предложений от Приморья по корректировке законопроекта, который будет защищать жителей края.

«На мой взгляд, диалог получился конструктивным и заинтересованным. Участники обсуждения активно задавали свои вопросы и вносили предложения по совершенствованию пенсионной системы. В дальнейшем они будут обобщены и переданы Владимиру Новикову для оформления их в качестве законодательной инициативы. Я считаю, что при обсуждении таких важных вопросов, как изменение пенсионного законодательства, необходимо выходить к людям и разъяснять им, каких результатов предполагается достигнуть, так как не всегда СМИ или интернета они могут почерпнуть необходимую информацию. Поэтому я благодарен всем, кто сегодня пришел и высказался, особенно Владимиру Новикову, который довел до жителей нашего района суть предстоящих изменений». — подвел итог работе дискуссионной площадки Джони Авдои.

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