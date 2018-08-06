Посольство России обвинило Госдеп в «мегафонной дипломатии»

Источник: РИА "Новости"

Ранее представитель госдепартамента Хезер Науэрт в своем Twitter-аккаунте в воскресенье сообщила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал Жирнова в связи с обвинениями со стороны американских властей в адрес России «в агрессивной пропаганде».

«В подаче госпожи Науэрт, от нашего дипломата потребовали “ответа за агрессивное вмешательство России” в американские внутренние дела», — отмечает посольство.

О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе? Посольство РФ в США

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«За последние два года неоднократно и на всевозможных уровнях мы развенчивали абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было. Какого ответа от нас ждут на взятые с потолка публикации в СМИ, вроде сообщений о блокировке социальной сетью “Фейсбук” 32 аккаунтов в процессе внутренней цензуры, навязанной интернет-компании американскими политиками под лозунгами борьбы с “российской угрозой”?» — недоумевают российские дипломаты.

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к “мегафонной дипломатии”. По факту получается, что внешнеполитическое ведомство подыгрывает тем силам в американском истеблишменте, которые раскручивают в собственных интересах тему “вмешательства России” в политические процессы в США», — добавляют они, указывая, что, «видимо, отсюда и не совсем этичное желание предавать гласности в тенденциозном свете содержание дипломатических контактов».

В посольстве призвали американских коллег сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между двумя странами. «Именно в этом видим задачу посольства России в США», — заключили дипломаты.

Обвинения США в адрес России

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Ранее США потребовали от России прекратить «вмешательство» во внутренние дела страны. Заявление последовало после того, как Facebook сообщил о «зафиксированных попытках» оказания политического влияния на американскую общественность в преддверии выборов. По мнению представителя МИД Марии Захаровой, подобные заявления «откровенно подыгрывают» политическим силам внутри США, ставящим легитимность избрания Дональда Трампа под сомнение.

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых «связей» Трампа с Россией, опровергаемых в Белом доме и Кремле, ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то что «расследование» длится уже больше года.