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04:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В городской думе Хабаровска появились новые депутаты

Выборы прошли в минувшее воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске выбирали прошло дополнительное голосование — выбирали депутатов в городскую думу. Отдать свой голос за любого из восьми кандидатов горожане могли 5 августа. Выборы прошли в одномандатных округах № 10 и 32.

По данным городской избирательной комиссии в голосовании участвовали только 636 человек из 12 тысяч 207 зарегистрированных избирателей. Большинством голосов депутатом городской думы выбрали Перепечай Эдуарда Михайловича, выдвинутого от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 268 человек. Это данные только по округу № 32. Информацию по округу № 10 еще обрабатывают.

Низкую явку на дополнительных выборах организаторы объясняют сезоном отпусков. Но, по сути, небольшое количество избирателей — это не проблема. Дополнительно выбранные депутаты городской думы проработают полгода до конца шестого созыва, а потом вместе с остальными коллегами будут переизбираться заново.

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