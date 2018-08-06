«Позорная рота» прошагает по Приморью

Источник: VLADNEWS

Новая протестная акция против повышения пенсионного возраста «Позорная рота» состоится в Приморском крае 2 сентября, рассказал корреспонденту РИА VladNews депутат Законодательного собрания Приморья от регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Андрей Ищенко.

Социальный комитет КПРФ уже согласовал проведение акции 2 сентября. В некоторых регионах она пройдёт под названием «Позорный полк», а в Приморье акцию решили назвать «Позорная рота».

По задумке коммунистов, жители края придут на мероприятие с распечатанными фотографиями членов партии «Единая Россия» и депутатов Законодательного собрания Приморья, которые проголосовали за повышение пенсионного возраста, и пройдут с ними в шествии. Также желающие могут проявить инициативу, сделать рисунки по теме.

«Эта пенсионная реформа форменный беспредел. Людей душат! И если во Владивостоке мы ещё выживаем, живём от зарплаты до зарплаты, то в Артёме, Партизанске, Арсеньеве людям приходится хуже. Поэтому наша акция будет востребована. Все к этому времени придут с отпусков, тем более 3 сентября отправлять детей в школу. На сегодняшний день собрать ребёнка на учёбу непростое занятие, некоторые даже кредиты берут», — подчеркнул Андрей Ищенко, также добавив, что большая часть населения региона будет накалена.

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов уже «дал добро» на проведение акции. Осталась только региональная власть, которая, как считает Андрей Ищенко, согласует шествие и митинг. Планируется, что колонна начнёт проход на Дальзаводе, а закончит на привокзальной площади возле памятника Ленину, где состоится митинг. Точное время проведения станет известно ближе к концу августа.