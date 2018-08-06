В Генпрокуратуре появятся новые подразделения, контролирующие налоговиков и таможенников

В частности, в структуре Генпрокуратуры появится новая должность заместителя генпрокурора, ответственного за осуществление надзора за исполнением законодательства в налоговой и таможенных сферах. Кроме того, во всех районах, областях и городах страны появятся заместители прокуроров и помощники прокуроров по этому направлению.

Они должны будут следить за обеспечением неукоснительного соблюдения требований законодательства налоговыми и таможенными органами, а также осуществлять системный анализ состояния законности в налоговой и таможенной сферах, принимать меры по выявлению и устранению нарушений закона и коррупционных факторов.

Глава государства также поручил Генпрокуратуре изучить до конца августа причины и механизмы уклонения от уплаты налогов и осуществления незаконной предпринимательской деятельности в нерабочее время рынками, торговыми комплексами, субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на их территории, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации.