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08:16 (мск), источник: Podrobno.uz

В Генпрокуратуре появятся новые подразделения, контролирующие налоговиков и таможенников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Генеральной прокуратуре появятся новые подразделения общей численностью 493 штатные единицы, контролирующие работу налоговых и таможенных органов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.

В частности, в структуре Генпрокуратуры появится новая должность заместителя генпрокурора, ответственного за осуществление надзора за исполнением законодательства в налоговой и таможенных сферах. Кроме того, во всех районах, областях и городах страны появятся заместители прокуроров и помощники прокуроров по этому направлению.

Они должны будут следить за обеспечением неукоснительного соблюдения требований законодательства налоговыми и таможенными органами, а также осуществлять системный анализ состояния законности в налоговой и таможенной сферах, принимать меры по выявлению и устранению нарушений закона и коррупционных факторов.

Глава государства также поручил Генпрокуратуре изучить до конца августа причины и механизмы уклонения от уплаты налогов и осуществления незаконной предпринимательской деятельности в нерабочее время рынками, торговыми комплексами, субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на их территории, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации.

На основе этого с 1 октября 2018 года в стране должна быть внедрена информационная система автоматизированного учета взимания разового сбора, арендной платы и поступлений от оказания услуг рынками и торговыми комплексами.

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